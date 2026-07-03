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▲舒華翻唱粵語歌〈紅日〉的提詞機竟是中文+韓文+注音拼湊而成。（圖／翻攝自小紅書）

韓國女團i-dle在6月27、28日連續兩天於香港啟德開唱，其中在安可橋段時，成員翻唱李克勤的經典粵語歌〈紅日〉，標準的粵語讓香港粉絲都超驚喜。不料竟有粉絲曝光了舒華的提詞機，竟是用中文加韓文加注音拼湊而成，瞬間讓粉絲笑翻，提詞機相關影片也被瘋傳，直接釣出舒華本人回應怒瞪的大眼睛、以及刀的符號，當場抓包偷笑她的粉絲。i-dle日前在香港翻唱粵語歌〈紅日〉，超標準發音與美聲讓台下粉絲聽得如癡如醉。但不料在台上認真獻唱的舒華，竟被抓包提詞機超爆笑。有粉絲拍下她的提詞機後分享到網路上，所有的音竟都是用中文加韓文加注音拼湊而成，讓粉絲佩服直呼不是每個人都看得懂。超強的「空耳字幕」直接在各大社群平台瘋傳後，還釣出舒華本人出面喝止，她先留言表示：「好了，油摟奔，兩天打開IG，都是這個影片:)@@」，接著又留言一個大眼睛配上刀子與微笑的符號，霸氣阻止粉絲繼續笑她。舒華可愛的反應也讓粉絲笑翻，「笑翻，正主來留言了啦」、「大家都在誇好嗎，拿什麼刀哈哈」、「油摟奔這句話有聲音。」還有人佩服她在這麼忙的世巡期間，還有時間海巡粉絲的反應。