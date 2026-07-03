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▲三大電信啟動「隱藏號碼來電語音警示」，行動用戶接獲隱藏號碼來電時，接通前會先播放國、台語提醒，提高防詐警覺。（圖／AI生成，周淑萍監製）

中華電信行動、市話都上路 免申請自動啟用

預設開啟按任意鍵可提前接通

接到隱藏號碼先記住3件事

隱藏號碼來電小心有詐！NCC推動電信防詐政策，自7月開始，三大電信全面導入「隱藏號碼來電語音警示」服務，民眾接到隱藏號碼電話時，接通前會先聽到國語、台語提醒。中華電信更將服務擴大至市內電話，遠傳、台灣大哥大行動用戶也已支援，協助民眾在第一時間提高警覺。NCC表示，為防堵詐騙集團利用「隱藏號碼電話」行騙，已要求三大電信業者全面導入語音警示。民眾接聽隱藏號碼來電時，系統會先播放國語「這通是隱藏號碼電話，請注意」，以及台語「這通是嘸號碼電話，要小心喔」，即時提醒民眾留意可疑來電。中華電信表示，繼今年3月率先提供行動用戶「隱藏號碼來電語音警示」後，7月起進一步將服務導入市內電話，「固網隱藏號碼來話語音警示服務」正式上線，中華電信指出，這項服務提供市話用戶免費使用，不需另行申請，由系統自動啟用，語音提醒期間也不計費。若用戶想要快速接通，可在語音播放期間按下電話任一數字即可略過提示。遠傳指出，語音警示服務已預設開啟，用戶聽取警示音不需額外付費，若不想完整聽完提醒，也可在語音播放期間按任意鍵提前接通，用戶也可透過手機直撥12165查詢、開啟或關閉「國際來電」及「隱藏號碼」警示功能狀態，MVPN用戶則需撥打9912165。電信業者提醒，語音警示並不代表所有隱藏號碼來電都是詐騙，但民眾聽到提醒時仍應提高警覺。若對方自稱銀行、電信業者、政府機關或檢警單位，要求操作ATM、提供帳號密碼、驗證碼、信用卡資料，或要求加入LINE、點擊陌生連結，都應立即掛斷，改撥官方客服或165反詐騙專線查證。