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台灣最大黃牛票公司「強妮娛樂」被抓了！負責人陳卿翊自稱經營演唱會娛樂公司，實際上長期經營黃牛票集團，他雇用工程師開發AI搶票程式，將原價數千元門票炒作至數萬元，單場獲利破千萬元，為此檢方昨（2）日發動搜索行動，查扣近千張演唱會門票，負責人陳卿翊目前已遭聲押禁見。「強妮娛樂」陳卿翊過去曾登上網紅Joeman節目，公開大聊賣黃牛票經歷，還自爆自己在BLACKPINK高雄演唱會中，一人就轉售超過1700張門票，單場獲利破千萬元。而本次導火線，來自今年5月由寬魚國際主辦的「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」拼盤演唱會，「強妮娛樂」在官方公布卡司前，就提前流出GD與太妍來台消息，主辦懷疑資訊遭黃牛外洩，進一步追查後向刑事局報案。檢警指出集團雇用工程師開發AI搶票程式，在門票開賣瞬間大量下單，再轉售至中下游黃牛，將數千元門票炒作至數萬元不等，涉及藝人包含BLACKPINK、BTS、五月天、陳奕迅等熱門場次，長期嚴重影響消費者購票權益。台北地檢署認定犯罪嫌疑重大，並指出陳卿翊利用電腦程式不法搶票，影響市場秩序及可能串證滅證等情形，依《文化創意產業發展法》等相關嫌疑聲押禁見，全案仍持續偵辦中。