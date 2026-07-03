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想要改變一個制度 須把對各行各業衝擊想清楚

與國際接軌最重要是制度 不是交易時間

台股適用哪個時段交易？要考量股市生態系 ３族群影響大

台股熱絡，延長交易時間呼聲再起！證交所董事長林修銘在立法院透露，可能延長到下午3時30分，不過，金管會已表態「沒有取得社會共識前不會推動。財信傳媒董事長謝金河也在臉書以「股市延長交易必須深思熟慮」發文，一個制度的改變，會影響到很多人生活作息及金融從業人員，一旦要改變，必須把所有的衝擊對各行各業的影響想清楚，和國際接軌重要的是制度，不是股市交易的時間，「千萬不要為了改變而改變」！謝金河說，很多人都問他對股市延長交易的看法！基本上，他的立場是中性的，不過，一個制度的改變，會影響到很多人的生活作息，及金融從業人員，一旦要改變，必須把所有的衝擊對各行各業的影響想清楚。謝金河回憶，台灣股市上一次決定延長交易是在2001年的阿扁政府時代，出來宣布這項變革的是時任財政部政務次長的顏慶章。這次的改變是把原來中午12時收盤延長至下午1時30分。這個制度改變的時候，也有很多出來罵說會影響午餐吃飯的時間，而且延長交易對成交量的增加，不見得有幫助。後來到馬政府的後期，曾銘宗當金管會主委時期，也曾研議延長交易時間，不過，曾銘宗在2016年元月31日下台，這個案子也就不了了之了！現在延長台股交易時間呼聲再起，證交所積極，金管會比較冷靜，7月1日立法院財政委員會立委羅明才質詢證交所董事長林修銘，方案可能是延長到下午3時30分。謝金河也表達自己的看法，「和國際接軌重要的是制度，不是股市交易的時間」。看看鄰近國家，日本和南韓相同，他們比台灣早1小時，在當地時間下午3時結束，台灣時間是下午2時，南韓是一盤到底，日本上午11時30分休息1小時。中國是上午9時30分開盤，11時30分休息，下午盤是1時到3時，香港早盤從上午9時30分到中午12時，下午盤從1時到4時，香港沒有因回歸中國而改變交易時間。新加坡早盤從上午9時到中午12時30分，下午盤從2時至5時，馬來西亞大致和新加坡一樣，只是下午盤從2時30分開始。泰國早盤從9時55分至中午12時30分，下午盤從2時25分到4時35分。只有菲律賓一盤到底從上午9時30分到中午12時。謝金河說，其實每個國家的交易時間都不一樣，沒有和國際接軌的問題！台灣適用哪個時段交易？要考量整個股市生態系，最直接的是營業員，證券及銀行從業人員，其次是市場的參與者，有很多專業投資人都是盯到收盤才去吃午餐。今周刊梁發行人也問了謝金河的看法？他認為台股每天上兆元成交量，參與股市交易者眾，對延長交易會不會影響上班族的工作態度持較保留看法。謝金河強調，股市延長交易，影響層面很大，台灣股市已經有25年以上大家習慣這個作息，是可以研議要不要延長交易？什麼才是整個市場最大的公約數？值得金管會及交易所想清楚再拍板不遲！千萬不要為了改變而改變！