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▲小詩小時候和媽媽的合照。（圖／兒福聯盟提供）

▲從受助到相伴，社工孝慈與小詩之間，長出了像家人一樣的牽絆。（圖／兒福聯盟提供）

如果把記憶撥回2009年的那個夏天，我依然能清晰地感受到那場驚心動魄的暴風雨。那一年，我17歲，正要升高三。因為學校暑修的關係，我獨自住在路竹高中的宿舍裡。颱風來襲前2天，我在宿舍裡接到媽媽打來的電話：當時的我並不知道，那竟然是我這輩子最後一次聽到媽媽的聲音。是不是冥冥之中，媽媽的電話讓我躲過小林村土石流災難。颱風停課2天，才收到國小同學通知我，小林村的狀況不是很好，我聽了一頭霧水，因為當時新聞都沒有報導，是真的嗎？多希望那是一場夢。那場災難，奪走了我15位至親。我的阿公、阿嬤、爸爸、媽媽、可愛的弟弟，還有叔叔、姑姑一家人，全都被留在了那座山裡。原本熱鬧的大聚落，最後只剩下我和住在高雄、年紀最小的叔叔。那時我還在讀高中，叔叔則成了我的監護人，幫未成年的我跑遍所有繁雜的法律程序。但事實上，他同樣面對父母、手足與下一輩的離世，心裡承受的悲傷又更大。叔叔一度動了輕生的念頭，幸好嬸嬸與堂妹日夜陪伴他，才撐了過來。面對突如其來的變故，我受到很多外界關注，他們來跟我聊天，帶我去吃東西，我逐漸會用吃來紓壓，體重也直線上升。我感覺失去了依靠，會覺得我還小，為什麼要承受這麼巨大的傷痛？「莫拉克災民」這個標籤，起初也造成我心理上的負擔。我想逃避、也不想再提起傷心事，覺得別人不斷再掀起傷口。旁人過度關心，頻問你需要什麼？缺什麼？其實我什麼都不需要，只要讓我一個人靜一靜。那時，我面對完第一個，第二個、第三個又接踵而來，模式不斷地重複，大家不斷關注在受難者身上。但現在時間久了，我反而可以侃侃而談，那就是人生其中一段回憶。長大之後我發現，原來還有更多需要幫助的人，比我更可憐。再回頭看看自己，雖然爸爸媽媽離開了，但我還有叔叔、表哥表姊， 至少我活得很好很精彩。 看到2025年堰塞湖潰堤造成花蓮光復鄉嚴重災情，我很能懂災民的心境，看了也很有感觸。這段過程，兒福聯盟社工孝慈不斷陪伴著我，她曾經給我一本《想念，再見》。繪本裡很像我一開始的心境，很黑暗，慢慢地能釋懷，坦然面對父母離世。即便過了這麼久，我依然留著這本書，偶爾拿起來翻一下，也會唸給兒子聽。雖然爸爸媽媽與弟弟離開我，但我的人生中，丈夫與2個兒子進來填補空缺，很巧的是小兒子出生日期，剛好就是8月8日，我沒有強求，孩子在這天呱呱落地，一切都是緣分。「你好，他們也會好」，把自己過得很好，就是對逝者最大的安慰。現在，我每年過年或有空時，還是會回山上走走，祭拜天上的家人。如果此時此刻，能對天上的爸爸、媽媽和弟弟說話，我想帶著微笑告訴他們：