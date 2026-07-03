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▲Lulu穿黃色比基尼，罕見解放好身材。（圖／翻攝自Lulu IG@sunnygirl800424）

女星Lulu（黃路梓茵）與陳漢典在去年10月結婚，繼今年5月到歐洲度蜜月後，近日他們又到馬爾地夫二度蜜月。其中，Lulu罕見解放好身材，穿著比基尼等不同泳裝在海邊的模樣，吸引大家注目。而這次是第二次到該地的她，透露第一次因節目拍攝造訪時，曾說過：「這裡好適合帶未來的老公來。」沒想到真的帶來，也可以說是願望成真了。Lulu在近日曬出一系列跟陳漢典於馬爾地夫度假的照片及影片，兩人悠閒的在海邊拍下美照，流露出滿滿的幸福氛圍。其中，Lulu也罕見解放好身材，分享多張穿著黃色比基尼，躺在清澈海水上的照片，難得性感的模樣，火速吸引眾人視線。除此之外，她還曬出穿著藍色加紅色滾邊的連身泳裝，展現出俏皮可愛的氣息。Lulu在文中直呼夫妻倆是時間管理大師，「一秒衝到馬爾地夫！」並透露第一次來是多年前跟艾怡良拍攝節目《閨蜜愛旅行》時，「那時候我們還嚷嚷說這裡好適合帶未來的老公來，殊不知真的帶來了。」而夫妻倆的超多美照，也引來4萬多人朝聖，紛紛大讚：「也太幸福了吧！天天像度蜜月，太棒了」、「比基尼，人妻後變更美了」、「馬爾地夫風景也太美了啦！老婆也太會搭配泳裝了，夫妻倆默契超好」、「能把以前的願望實現真的好浪漫喔！」