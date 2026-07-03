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台灣旅美棒球好手李灝宇今（3）日在底特律老虎＊Detroit Tigers）客場迎戰德州遊騎兵（Texas Rangers）的比賽中先發上陣，並敲出本季第4發全壘打。這發兩分砲不僅幫助球隊縮小落後差距，老虎官方社群帳號上不好球迷也紛紛表達他們對這位台灣好手的喜愛和支持。本場比賽李灝宇擔任先發二壘手、打第9棒。雖然他在第3局上的首打席與第6局上的第3打席皆遭到三振，但在第5局上半的第2打席中，他成功鎖定對手一顆時速87.3英里的快速指叉球，一棒將球送出左中外野大牆外。這發全壘打擊球初速達98.9英里，擊球仰角35度，預期打擊率(xBA)為0.290，飛行距離來到383英尺，揮棒速度更達75.2英里，是一發扎實的兩分全壘打。目前老虎隊以3：5暫時落後遊騎兵隊。李灝宇的開轟表現讓社群平台上的球迷為之振奮，紛紛留言表達對這位年輕好手的支持與期待：「李灝宇你讓我的生活變得更美好了。」、「繼續讓這傢伙上場！！！他只會越來越好」、「HAO YU DOIN!?!」、「太讚了!!!!!!!」。