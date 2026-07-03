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行政院日前拋出2100億《國防自主無人載具採購特別條例》並送交立法院審查，不過上周遭藍白黨團封殺，國民黨團總召傅崐萁今（3）日表示，將把藍白和院版無人機條例付委審查；稍早也順利交付經濟、財政、國防3委員會聯席審查；另外綠委林楚茵也有自提版本，也順利付委審查。國民黨團6月30日公布黨版無人機條例草案，擬定6年共新台幣2400億元，採公務預算逐年編列，每年400億元，並且要求跨3縣市的生產基地、4年內國產化要達到80%。民眾黨團版無人機條例草案則沒有明訂金額，但也主張要求以年度預算編列，並且要設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，每半年召開會議一次。行政院版則是預計經費上限新台幣2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例草案」，自今年8月至民國120年底逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等。另外，綠委林楚茵也提出「國防自主無人載具採購特別條例草案」，不過政院版和林楚茵版被民眾黨團提議改交經濟、外交及國防、財政3委員會聯席審查，在藍白人數優勢下通過，從原先的國防委員會改為3委員會聯席審查。