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準備參選桃園市議員的國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，近日被爆出昔日霸凌惡行，爆料人士包含外送員、同學甚至到前女友等。對此，民進黨立委王世堅今（3）日表示，只要有霸凌情形，不分哪一個黨、不分王公貴族，本來庶民犯法與庶民同罪，就如酒駕、毒駕一樣，若有這樣情況，不適合擔任公職。佀廣洋登記參選桃園市議員之後，多名聲稱是他國高中同學的網友指控他霸凌，曾被佀廣洋帶頭言語羞辱，在校車上被叫「阿醜」，還曾嗆聲「你知道我媽媽是誰嗎？」等，相關過往引起外界關注。對此，王世堅上午受訪時表示，只要有霸凌情形，不分哪一個黨、不分王公貴族，本來庶民犯法與庶民同罪，這部分是社會現在最聚焦的地方，「我們絕對是對霸凌零容忍，每一個黨都要有一致的標準才對」。王世堅提到，就如酒駕、毒駕一樣，若有這樣情況，不適合擔任公職，而是否有相關情事，應由當事人說明、勇敢面對，民選的公職就是代表民意，在自我規範中，已不被社會接受。對於是否認為國民黨中央、桃園市黨部應出面處理？王世堅說，這是國民黨內部的事，當事人處理是最快、最簡單的，「男子漢大丈夫，我覺得一刀兩斷才對，不要再拖拉，國民黨內部有他們的規定，他們應該趕快明快地去處置，我就不予置評」。至於藍委羅智強認為，是綠營是怕了，才挖這些有的沒的抹黑，不過，王世堅反問，綠營也有發生霸凌案件，是藍營來挖的嗎？尊重羅智強他過去的問政表現，但在這一件事情上，大家要就事論事，羅這樣講確實有點過分。他說，霸凌是社會現在關切的焦點，要在各個層面，凸顯霸凌的情況、解決霸凌問題，不是說誰害誰，那他也說，國民黨過去害民進黨的那太多了，不勝枚舉，這樣大家就扯不清。