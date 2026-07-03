中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」引發食安疑慮，也讓外界產生「一級致癌物、二級致癌物有什麼」、「哪些食物恐致癌」等問題。根據財團法人台灣癌症基金會表示，致癌物分級主要依據為世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC），其中一級致癌物不只包含苯駢芘，還有如檳榔子、酒精及加工肉製品等。高敏敏營養師則提醒，8類食物如燒烤物、油炸物等都要避免。
一級致癌物是什麼？致癌物「5等級」一次看
根據財團法人台灣癌症基金會解釋，目前國際上針對致癌物的分類主要有兩大體系，分別為國際癌症研究署（IARC），及美國的環保署（EPA），其中世界衛生組織癌症研究總署（WHO IARC）的致癌物列表是最常被參考的依據，學者根據流行病學及實驗結果，將其分成5大等級，分別是第1級致癌物、第2A級致癌物、第2B級致癌物、第3級致癌物、第4級致癌物。
📍第1級致癌物：對人類為確定之致癌物。如酒精飲料、黃麴毒素、加工肉類等。
📍第2A級致癌物：對人類為很可能致癌物，對動物則為確定之致癌物。如：紅肉、熱飲。
📍第2B級致癌物：對人類為有可能致癌物，對動物為很可能致癌物。
📍第3級致癌物：目前尚無足夠的動物或人體的資料，以供分類該物質是否為人類致癌物。
📍第4級致癌物：根據已有的資料，足以認為該物質並非致癌物。
一級致癌物有哪些？高達120種物質
中聯油脂本次出問題的大豆沙拉油，就是因含有被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物「苯駢芘」（BaP）超標。但根據分類，一級致癌物其實高達120類物質，第2A級致癌物現今則有83類，2B級致癌物亦有500類。
📍第一級致癌物
馬兜鈴酸、苯、黃麴毒素、檳榔、酒精、放射性物質、吸菸、石綿、砷、鉻、鎘、甲醛、戴奧辛、多氯聯苯、三氯乙烯、空氣污染及加工肉製品等。
📍第2A級致癌物
縮水甘油、丙烯醯胺、四氯乙烯、苯乙烯、紅肉、N-亞硝基二乙胺、高溫飲料及雄性賀爾蒙等
📍第2B級致癌物
黃樟素、極低頻電磁波、手機、四氯化碳及巴拉松殺蟲劑等。
吃哪些食物易罹癌？營養師點「8類食品」少碰
為了避免增加罹癌風險，民眾平日生活飲食習慣也要多加注意。高敏敏營養師表示，癌症連續40年成為台灣10大死因之首，但其實是可以預防及避免的，最有效方式就是從飲食方面來控制。由於現代人總是大魚大肉、生活壓力大、作息不佳，導致發生癌症機率變高，想要有健康的身體，就得避開危險因子，建議「8類易罹癌食物」要少碰。
■ 燒烤物：肉類經高溫燒烤就會產生癌物質，如異環胺等，增加罹患癌症的風險。
■ 油炸物：易有環狀芳香烴化合物，可能導致大腸直腸癌。
■ 高脂肪食物：易滋養癌細胞，除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險。
■ 發霉、受污染食材：黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝。
■ 醃漬、煙燻食物：鹽漬食物易產生「二甲基亞硝酸鹽」，煙燻易產生「苯駢芘」都是屬於致癌物。
■ 加工肉類 ：加工肉屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」，可能導致罹患大腸癌的風險。
■ 檳榔：檳榔子是第一類致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。
■ 酒精：飲酒所產生的乙醛屬於一級致癌物 易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。
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根據財團法人台灣癌症基金會解釋，目前國際上針對致癌物的分類主要有兩大體系，分別為國際癌症研究署（IARC），及美國的環保署（EPA），其中世界衛生組織癌症研究總署（WHO IARC）的致癌物列表是最常被參考的依據，學者根據流行病學及實驗結果，將其分成5大等級，分別是第1級致癌物、第2A級致癌物、第2B級致癌物、第3級致癌物、第4級致癌物。
📍第1級致癌物：對人類為確定之致癌物。如酒精飲料、黃麴毒素、加工肉類等。
📍第2A級致癌物：對人類為很可能致癌物，對動物則為確定之致癌物。如：紅肉、熱飲。
📍第2B級致癌物：對人類為有可能致癌物，對動物為很可能致癌物。
📍第3級致癌物：目前尚無足夠的動物或人體的資料，以供分類該物質是否為人類致癌物。
📍第4級致癌物：根據已有的資料，足以認為該物質並非致癌物。
中聯油脂本次出問題的大豆沙拉油，就是因含有被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物「苯駢芘」（BaP）超標。但根據分類，一級致癌物其實高達120類物質，第2A級致癌物現今則有83類，2B級致癌物亦有500類。
📍第一級致癌物
馬兜鈴酸、苯、黃麴毒素、檳榔、酒精、放射性物質、吸菸、石綿、砷、鉻、鎘、甲醛、戴奧辛、多氯聯苯、三氯乙烯、空氣污染及加工肉製品等。
📍第2A級致癌物
縮水甘油、丙烯醯胺、四氯乙烯、苯乙烯、紅肉、N-亞硝基二乙胺、高溫飲料及雄性賀爾蒙等
📍第2B級致癌物
黃樟素、極低頻電磁波、手機、四氯化碳及巴拉松殺蟲劑等。
為了避免增加罹癌風險，民眾平日生活飲食習慣也要多加注意。高敏敏營養師表示，癌症連續40年成為台灣10大死因之首，但其實是可以預防及避免的，最有效方式就是從飲食方面來控制。由於現代人總是大魚大肉、生活壓力大、作息不佳，導致發生癌症機率變高，想要有健康的身體，就得避開危險因子，建議「8類易罹癌食物」要少碰。
■ 燒烤物：肉類經高溫燒烤就會產生癌物質，如異環胺等，增加罹患癌症的風險。
■ 油炸物：易有環狀芳香烴化合物，可能導致大腸直腸癌。
■ 高脂肪食物：易滋養癌細胞，除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險。
■ 發霉、受污染食材：黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝。
■ 醃漬、煙燻食物：鹽漬食物易產生「二甲基亞硝酸鹽」，煙燻易產生「苯駢芘」都是屬於致癌物。
■ 加工肉類 ：加工肉屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」，可能導致罹患大腸癌的風險。
■ 檳榔：檳榔子是第一類致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。
■ 酒精：飲酒所產生的乙醛屬於一級致癌物 易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。