我是廣告 請繼續往下閱讀

旅遊醫學門診提供「旅行前諮詢」 出國前4至6週諮詢

半年內3次飛機 醫：備用藥物確實較少

國人出國洽公、商務旅遊愈來愈多，旅遊人數創新高，但在飛行途中可能會有許多狀況，目的地也可能發生不同風險。台大醫院與長榮航空於今（3）日共同簽署合作備忘錄（MOU），啟動「空中仁醫計畫」，結合旅遊預防醫學、宣導，提升飛航安全與海外健康保障。有醫師分享，自己在機上確實發現藥品有不足的狀況，希望可透過計畫升級。台大醫院與長榮航空於今日召開記者會共同簽署合作備忘錄（MOU），啟動「空中仁醫計畫」。台大醫院院長余忠仁分享，自己的患者很常會詢問可不可以搭飛機，都會告訴他們，「你去太平山看看」，因為要了解2000公尺以上的氣壓是否會不舒服、血氧是否足夠，若有異狀就最好不要前往。余忠仁提到，民眾現在愈來愈有認知及需求，而在飛行過程難免會有意外產生，但相信醫師們在飛機上遇到的時候，也會臨時協助。台大家庭醫學部醫師李怡萱指出，其實台大醫院與衛福部疾管署共同設立「旅遊醫學教育訓練中心」，這也作為全台旅遊醫學門診的示範中心。醫師說，許多民眾誤以為旅遊醫學門診僅是「打疫苗」的地方，事實上門診提供了全方位的「旅行前諮詢（Pretravel consultation）」。李怡萱舉例，有些人會前往非洲、中南美洲等，就會需要接種黃熱病疫苗，或沙烏地阿拉伯朝覲規定的流行性腦脊髓膜炎疫苗；醫師強烈建議，計畫出國的民眾，務必於出國前4至6週至旅遊醫學門診進行諮詢，為身體啟動免疫防禦預留黃金時間。李怡萱表示，臨床上訂有明確的「搭機禁忌症（Contraindications for Air Travel）」。首要關注的是心血管疾病，若患者近期發生過急性心肌梗塞、不穩定性心絞痛、嚴重的心律不整，或是未受控制的嚴重高血壓、失代償性心衰竭，原則上在病情穩定前均不建議搭機。台大醫院副院長黃國晉說，20多年前曾到香港開會時，在機上曾有一位孕婦因為早產、流產，機組人員緊急尋求機上有無醫師協助。醫師說，跑過去卻發現機上設備相當陽春，僅有氧氣瓶、氧氣筒、血壓計，止痛藥也只有普拿疼。黃國晉也靠著這3項物品，成功陪伴個案直到下降機場、送醫。台大醫院家庭醫學部主任程劭儀則分享，自己一向是長榮飛機的愛好者，曾在半年內搭3次飛機，剛好都遇到飛機上的人請求醫護人員支援，主要是長者因為氣壓，產生呼吸不順、喘不過氣，原本預計可能會有醫藥設備，「但嚇到了，因為備用藥物真的比較少」，也希望透過空中仁醫計畫可以升級。余忠仁也說，「空中仁醫計畫」未來將持續推動旅遊醫學衛教宣導、旅客健康風險評估、飛航健康知識推廣及跨領域合作交流，並透過醫療與航空專業的整合，建立更完整的旅遊健康照護模式。雙方期盼共同打造從出發前、飛航中到返國後的全方位健康支持網絡，提升國人健康旅遊意識。