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油電兄弟命運大不同 台電重返「國營事業獲利王」

今年面臨伊朗戰爭變局，讓台電、中油經營出現困難，但是政府也相繼給予大禮包。經濟部國營司表示，經過經濟部及行政院評估，決定給予台電、中油、台糖、台水2025年考績甲等，全公司依規定可核發總額2個月的考核獎金，員工平均拿到4.4個月的年終獎金。2020年爆發疫情以來，2022年俄烏戰爭爆發及2024年美國關稅，國營事業或多或少受到政策因素承擔、吸收國際成本；政府也確保國營事業不因為政策任務所出現虧損影響底下員工福利，因此今年應是連續第5年的「油電糖水」全壘打，拿4.4個月獎金。經濟部表示，國營會的年終獎金，是「績效獎金」加上「考核獎金」。績效獎金依照公司盈餘計算，是最高2.4個月；考核獎金則是最高2個月。據國營事業2025年財報，「油電兄弟」的財報可說是，幾家歡樂幾家愁。隨著國際能源價格去年走跌，台電2025年也確定稅後盈餘高達729億元，寫下台電單一年度「最賺的一年」，也是繼連續3年虧損後，重返「國營事業獲利王」。中油原先預估去年應該出現盈餘，但隨著油價頻頻探低，本身具有油氣事業部門的中油就受到影響，再加上油價公式長期受限於「亞鄰最低價」政策，以及天然氣售價要顧及民生等政策因素，最終呈現虧損91億元。台糖七大事業部中，油品、休憩、商銷等3大事業部賺錢，不過，砂糖、生技、精緻農業、畜殖等4大事業部虧損，合計虧損0.95億元，但透過土地活化、租金挹注，去年最終大賺74.6億元，累計營收316億元。台水因為長期以來都是經營最困難的國營事業，因為上游買水價格受到管制，下游賣水價格已31年凍漲，近期供水韌性計畫很多，公共工程經費也相當高，虧損49.7億元，累計虧損9.21億元。