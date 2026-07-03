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美國紐約市聯合國總部附近，2日晚間發生一起令人震驚的事件。紐約市警察局表示，晚間6時32分接獲報案，指出有一名男子當街自焚，火勢在其身上劇烈燃燒。警消人員獲報後迅速趕抵現場撲滅火勢，並將男子緊急送往搶救。不過，由於傷勢過於嚴重，這名男子最終仍不幸身亡。目前紐約市警方尚未公布這起事件死者身分，也還未說明其自焚動機，相關調查仍在進行中。根據《紐約郵報》報導，事發當下這名男子手中疑似握有一面。不過，法新社則表示，目前尚無法獨立查證這項說法的真實性，事件背後動機及相關細節仍有待警方進一步釐清。社群平台上流傳的相關影片顯示，該名男子自焚後火焰迅速在其身上蔓延，經過一段時間後，他倒臥在地面上。事發地點正位於聯合國總部周邊，不過截至目前為止，聯合國方面尚未針對此事作出任何公開回應。