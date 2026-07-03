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行政院日前提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案被藍白封殺後，立法院院會今（3）日將朝野版本交付委員會審查。對此，民進黨對比行政院、國民黨及民眾黨版本的差異，並強調行政院版無人機特別條例以特別預算推動，不僅回應當前迫切的國防需求，更提供跨年度、穩定且可預期的經費支持，能同時兼顧國防建軍與產業發展。民進黨今透過臉書分析行政院版、國民黨版、民眾黨版的無人機專法，包含在經費來源、執行方式、採購內容、期程與金額上限、法案特色上的差異。在經費來源部分，民進黨說，行政院版以歲計賸餘或依「公債法」舉債，不排擠年度公務預算，更能提供跨年度、穩定的經費支持；藍白版本是使用年度公務預算，將排擠社福、教育、重大建設等經費。在執行方式上，民進黨表示，行政院版由立法院審議，依法辦理審計，受合理、嚴格的監督；藍白版本則是每年重新編列、重新審議，增加預算遭拖延、凍刪的不確定性，不利產業長期投資，也無法回應目前迫切的國防需求。在採購內容上，民進黨提到，行政院版明確規範採購項目，精準回應國防建軍需求，包含濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇；國民黨版則未明確列出採購項目，​民眾黨版僅規範飛行載具，未涵蓋其他無人載具，不符合國防需求。針對期程與金額上限，民進黨表示，行政院版6年上限2,100億元；國民黨版為6年每年400億元，共2,400億元，但因是一般年度預算，可能每年被拖延或刪減；民眾黨版則未明確列出金額上限。至於在法案特色上，民進黨提到，行政院版的項目、用途、執行方式明確，最精準符合國防需求，並能有效發展產業；國民黨版總金額較高，但回歸年度預算，增加執行程序與不確定性；民眾黨版僅聚焦飛行載具，多數內容與既有政策重疊，是疊床架屋。民進黨指出，台灣要爭取全球民主供應鏈，不只是需要技術，更需要政府提供穩定、跨年度、可預期的支持，只有特別預算，才能讓國防建軍與產業發展同步推進，「支持行政院版無人機特別條例，就是支持台灣的國防韌性與產業競爭力」。