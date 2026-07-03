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中聯駁隱匿：依法半年抽驗一次 接獲通知立即複驗

國內食用油爆發重大食安事件，衛福部昨天證實，檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標的大豆沙拉油原料，早在今年4月就已出廠，直到下游廠商南僑集團6月檢驗成品時發現異常，回頭追查才確認苯駢芘超標。外界質疑中聯油脂是否延遲通報甚至隱匿，中聯今天出面說明，強調一切依規定辦理，接獲通知後立即複驗並主動通報。中聯油脂供應給泰山、福壽、福懋等品牌的大豆沙拉油原料，被檢出苯駢芘含量超標4倍。由於問題油品4月已出貨，大部分產品恐已流入市場、進了消費者肚子，引發外界關注。衛福部長石崇良昨天在立法院表示，中聯4月曾針對大豆原料及油品自主檢驗，當時檢驗結果均符合標準；直到下游廠商再次檢測發現疑似異常，才回頭檢驗第一批留樣原料，確認苯駢芘超標。食藥署長姜至剛也指出，最早發現異常的是南僑集團，中聯隨後針對留廠油品複驗，才確認問題。由於中聯自主檢驗顯示合格，卻是下游業者率先發現異常，外界因此質疑中聯是否檢驗不實，甚至有隱匿之嫌。對此，中聯蔣姓襄理今天表示，依現行法規，食用油屬自主檢驗制度，每6個月檢驗一次，並非每一批產品都必須逐批送驗。公司最近一次自主抽驗時間為3月11日，抽驗的是當時生產完成的成品，檢驗結果均符合規定。他指出，下游業者驗出疑似超標後，先向中聯股東廠反映，中聯於6月11日接獲通知，立即調出留樣油品進行複驗，6月29日取得檢驗結果確認超標，隔天、6月30日便主動向主管機關通報，強調整個過程沒有延誤，也沒有隱匿。蔣姓襄理表示，公司目前全力配合主管機關調查，盼盡快釐清污染原因。中聯昨天已成立專案小組，邀集專家學者進廠調查，全面檢視製程條件、黃豆品質及原料產地來源等可能影響因素。相關調查報告已送交台中市政府食安處審閱，後續若有最新調查結果或處置措施，將由主管機關統一對外說明。