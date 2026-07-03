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國民黨主席鄭麗文今（3）日出席「婦女政策推動發展文教基金會115年度志工大會」，致詞時說，當前兩岸關係非常緊張，但台灣每天內耗、惡鬥。台灣不能沒有危機感，不能等到最後一刻來不及時才喊和平，「不要等到人家飛彈都飛來了才說要和平，太晚了，真的太晚了」。看到俄烏戰爭至今仍無法結束，更證明和平不能等到戰爭發生後才追求。鄭麗文出席「婦女政策推動發展文教基金會115年度志工大會」表示，過去這些年，多虧婦女志工與基層同志無怨無悔、不離不棄地支持國民黨、幫助國民黨，國民黨才能一路走到今天。她代表中國國民黨，向所有婦女志工長期的付出、犧牲與奉獻，表達最深的感謝。「接下來兩年對台灣至關重要，國民黨一定要努力拿回政權」，鄭麗文強調，大家身上的委屈與不甘才有辦法撥亂反正，司法才能回歸正常。她批評，台灣非常悲哀，為什麼誰執政，司法就要變成誰的工具；司法不應該出賣價值良心，也不應該淪為政治正確的附庸。鄭麗文也勉勵大家，不要小看自己。她表示，司法打壓正表示對方會怕，這些都是「將軍身上的鎧甲」，國民黨會越戰越勇；接下來有兩場關鍵大戰，就是2026年與2028年。2026年要穩住陣腳，也要重點突破，希望南部不要永遠都是民進黨的江山；2028年也不到兩年，時間非常快；她希望兩年之後藍天再現，國民黨重新帶領台灣「撥亂反正」。鄭麗文再次感謝所有婦女志工長期陪伴國民黨一路走來。她表示，婦女志工的支持、犧牲與奉獻，是國民黨能夠走到今天的重要力量；面對2026年、2028年關鍵選戰，國民黨會記得大家的付出，也會與所有同志一起堅定向前。