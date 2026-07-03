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隨著費城半導體指數重挫逾5%，台指期夜盤下挫938點，台股今（3）日開低收高，盤中一度跌破46000點關卡，但隨著電子股跌勢收斂，傳產及金融股走強，指數重新站回46000點之上，甚至翻紅，終場上漲36.46點，收46780.62點，成交量1兆0155.7億元。美股走勢分歧，道瓊工業指數創下新高，與台股關聯性高的費城半導體指數下挫727.06點，台積電ADR再跌2.3%，台指期夜盤下挫938點。台股今日開盤也跌199.02點，以46545.14點開出，在電子股領跌之下，一度失守46000點，下探45880.69點，跌863.47點。不過，隨著電子股跌勢收斂，加上傳產及金融股撐盤，台股46000點失而復得，指數由黑翻紅，一度來到46948.83點，上漲204.67點，終場漲勢稍有收斂，收在46780.62點，上漲36.46點。就類股表現來看，電子、半導體、光電及傳產的玻璃陶瓷、居家生活股收跌，其中紡織股跌1.82%、半導體也跌1.13%，居家生活跌1.67%、光電跌0.98%，其他類股則收紅，又以紡織纖維、化工、生技醫療類股表現最好，都有3%以上漲幅，而塑膠、電器電纜、橡膠、汽車、數位雲端、運動休閒也都有2%以上漲幅，金融保險類股也漲1.11%。以個股走勢觀察，台積電、聯發科、日月光、國巨等都收跌，其中日月光、創意、世芯-KY跌超過5%，聯發科跌3.45%收4195元，台積電則下跌20元，跌0.81%, 收在2445元，而鴻勁、京元電子、瑞昱也跌超過3%。不過，台達電收盤上漲5.33%，台光電7.52%，金像電漲逾5%，而禾伸堂及聯茂更攻上漲停。金融股部分，統一證漲超過4%，台新新光金漲3.48%，元大金、華南金、群益證也有2%以上漲幅。傳產股的紡織纖維包括新纖、力鵬、集盛收盤都攻上漲停，新纖收31元，而造紙的正隆漲5.69%收23.2元，榮成也上漲2.84%收10.3元。今日漲幅前5名個股為宇隆上漲25元，漲幅10%；龍德造船上漲14元，漲幅10%；虹光上漲2元，漲幅10%；聯成上漲1.3元，漲幅10%；再生-KY上漲0.51元，漲幅10%。跌幅前5名個股則為中福下跌3.3元，跌幅9.98%；光鼎下跌2.65元，跌幅9.94%；聯策下跌23元，跌幅9.94%；聯穎下跌3.3元，跌幅8.99%；志聖下跌43元，跌幅6.53%。