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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇今（3）日在主場迎戰聖地牙哥教士，舉辦一年一度的「ONE PIECE Night」主題活動，與日本超人氣動漫《海賊王》再度攜手合作。現場擠爆5萬2000名熱情粉絲，讓球場周邊道路在開賽前5小時就徹底癱瘓，最低票價更被瘋狂炒到272美元（約新台幣8693元），硬生生比日後將舉辦的大谷翔平搖頭娃娃日票價高出近3倍。此外，魯夫驚喜登上投手丘擔任開球嘉賓，雖然投出一記暴投，仍引爆全場球迷熱烈歡呼。賽前，魯夫以招牌造型現身道奇球場，一登場便獲得滿場掌聲與歡呼。他站上投手丘後，先擺出經典的「二檔」姿勢，隨後將球投向本場擔任捕手的道奇工具人赫南德茲（Enrique Hernández）。不過這顆球明顯偏高，即使赫南德茲奮力跳起來還是接不到，但現場球迷絲毫不在意，反而報以更熱烈的掌聲，魯夫也高舉雙手向球迷致意，讓球場氣氛嗨到最高點。今年已是道奇連續第二年舉辦海賊王主題日，球團也特別準備限量贈品回饋球迷，包括《海賊王》經典的草帽以及限定版聯名紀念卡，凡進場前5萬2000名球迷皆可獲得，引發收藏熱潮。受到活動吸引，道奇球場周邊自比賽開始前約5個小時便湧現大量人潮與車流，入口處排起長長人龍，周邊道路一度出現交通壅塞，不少球迷專程提早到場，只為搶先領取限量贈品。事實上，去年的《海賊王》聯名活動便創下驚人話題，當時發放的限定紀念卡在二手收藏市場價格一路飆漲，部分商品甚至曾開價超過新台幣90萬元，因此今年活動消息一公布便再度吸引大批收藏玩家關注。根據美國票務市場資訊，本場比賽最低票價一度來到272美元（約新台幣8693元），甚至高於道奇預定於7月8日舉辦的大谷翔平搖頭公仔日主場賽事最低94美元（約新台幣3004元）的票價，也再次展現《海賊王》在全球市場的超高人氣。