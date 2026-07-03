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2026美加墨世界盃賽事持續延燒，「三獅軍團」英格蘭迎戰「獵豹軍團」剛果民主共和國，這場比賽一度陷入苦戰，所幸隊長驚險過關，順利拿下16強門票，讓現場球迷情緒瞬間沸騰。隨著比賽結束的哨聲響起，成功晉級的英格蘭球迷難掩激動，看台上球迷們一齊高聲合唱英國樂團綠洲合唱團（Oasis）的經典名曲〈Wonderwall〉，用歌聲向場上奮戰到底的球員們致敬，畫面相當感人。就在英國進球之際，一段在推特上瘋傳的影片可以看到，一名留著金色中長髮、身材火辣的英國女球迷，身穿英格蘭9號白色球衣搭配超短熱褲， 眼見三獅軍團取得2比0領先，這名辣妹頓時嗨到最高點，直接踩上酒吧的吧台桌，高舉手中的飲料隨著音樂瘋狂搖擺，帶動全場狂熱氣氛。隨後更在眾人的歡呼聲中，金髮辣妹徹底玩瘋，下一秒她無預警地將整件白色戰袍往上掀起，當眾展現「火辣露點」的驚人畫面。 突如其來的「大尺度福利」讓現場的男球迷瞬間陷入暴動，眼睛大吃冰淇淋，大家紛紛高舉雙手尖叫舉杯，將酒吧氣氛推向最高潮。這段狂歡的影片隨即在網路上瘋傳，也成為發燒話題。拿下這場關鍵勝利後，英格蘭士氣明顯大振，球迷們也已經開始關注下一輪16強賽事對手的動向，能否延續凱恩的火燙手感、一路挺進世界盃八強，成為接下來各界關注的焦點。