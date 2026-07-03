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▲航港局吉祥物波比。（圖／航港局提供）

交通部航港局今(3) 日舉辦海運安全月啟動記者會，同步也公開首度亮相的吉祥物海豚「波比（Bobby）」。航港局局長葉協隆指出，水域遊憩活動日益普及，海運安全更顯重要，為讓意外發生時確實掌握資訊，近期也推動乘客實名制，保障乘客權益與安全。航港局攜手航運業者以「人船避碰」、「鋰電池安全」、「乘客實名制」及「救生宣導」四大主題宣導。針對鋰電池安全，有「4不1注意」事項要遵守：不用未經檢驗合格的行動電源、不用外觀受損及膨脹之行動電源、不放置於行李箱中、不在高溫下使用。葉協隆指出，注意則是「使用時也要放在視線可及之處」，一旦發現有發熱、冒煙等異常狀況，立即斷電並通知船員處理。葉協隆指出，吉祥物取名「波比（Bobby）」，意思就是台語的保佑，而天助自助者，只有把航安工作做好上天才會保佑，而頭戴航港局局徽安全帽、身穿專業制服的波比，正是象徵守護航安的安全宣導大使。面對夏季水域活動高峰，航港局將陸續至全台辦理7場航安宣導會，加強對水域管理機關與業者宣導。葉協隆也提醒旅客，海運跟搭機一樣，旅客也需要提早抵達客運場站，建議旅客提早半小時抵達，並且準備好證件，讓旅程更順暢。