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準備參選桃園市議員的國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，近日被爆出昔日霸凌惡行，爆料人士包含外送員、同學甚至到前女友等，國民黨立委羅廷瑋今（3）直言，這些爭議是綠營政治攻防，「不斷挖這些『有的沒的』非公共事務」。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄則呼籲，萬美玲應盡快說明澄清，這題交給羅廷瑋回應，「痟的（瘋子）」。對於佀廣洋被爆霸凌，羅廷瑋上午表示，參選會遇到很多抹黑，若有問題，當事人自己出面，「我們來幫他伸張正義」，現階段都由民進黨來說時，就是政治攻防。對此，莊瑞雄受訪時直言，羅廷瑋的態度不太好，人在成長的過程都有可能涉入霸凌，若有類似傳聞，任何稍微有點政治敏感度的政治人物一定會出來澄清、表達態度。莊瑞雄質疑，怎麼會碰到霸凌的問題，就把髒水潑向另外一個政黨？完全不夠誠懇，他也呼籲萬美玲委員，「人長得美美的、兒子也長得很帥氣，但因為你是立委身分，小孩子被指涉到，就趕快出來澄清」。莊瑞雄提到，若是他的兒子被人家講，他一定立即跳出來說不可能、那是污衊，但若真的有，就是出來道歉，態度很重要。他說，這不屬於民進黨的議題，民進黨不會潑萬美玲髒水，其家庭涉及疑慮時，本來就要適度澄清，民進黨無法幫萬美玲做說明，「媒體朋友提問部分，把他交給羅廷瑋，肖欸（瘋子）」。