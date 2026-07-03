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洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希今（3）日在主場迎戰聖地牙哥教士，迎來本季先發登板，未料卻遭遇生涯最慘烈的一戰。佐佐木前2局就挨了3發全壘打、狂失6分，讓美國媒體與隨隊記者紛紛直呼難以置信，形容他的狀況「愈來愈糟」，連道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）都在休息區罕見出現鐵青的臉色。對此擔任《NHK BS》球評的廣島隊傳奇名將小早川毅彦直接點出了癥結點：「佐佐木朗希的投球習慣動作已經被對手完全破解。」佐佐木朗希本場比賽從首局控球就不穩，一開賽就被教士隊強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出二壘安打，隨後在隊友守備未能有效支援、1出局三壘有人的情況下，被教士當家球星馬查多（Manny Machado）轟出一記兩分砲，後續更投出多次保送，首局便陷入苦戰。進入第2局，佐佐木朗希先是被梅瑞爾（Jackson Merrill）掃出一支中外野陽春砲，隨後在2人出局一、三壘有人的危機下，又被克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）逮到失投球，痛擊出一發致命的三分砲。短短兩局佐佐木朗希就投了60球，挨了3支全壘打、狂失6分。這樣慘不忍睹的表現讓美國各大媒體的道奇隨隊記者紛紛在社群平台X上驚呼。《California Post》記者哈里斯（Jack Harris）在社群平台X發文表示：「到了第2局，佐佐木朗希的情況只是不斷惡化。」《The Athletic》記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）則指出：「佐佐木這週第二次對上教士顯然完全搞砸了」；《Dodgers Nation》更是直言：「對佐佐木朗希來說，這簡直是最惡劣、最糟糕的開局。」這場比賽也是佐佐木朗希繼6月26日對教士主投4局失3分吞下第5敗後，短時間內再度與同一個對手對決。然而接連被教士隊打線痛擊，也讓擔任《NHK BS》球評的前廣島隊名將小早川毅彥一針見血地指出問題核心。小早川毅彥在轉播中表示，佐佐木朗希連續兩場遭到教士隊無情轟炸，「恐怕是因為投球的小動作早就被對方完全看穿、識破。他進一步質疑佐佐木近期整體的投球機制出現很大的問題，並嚴正呼籲道奇教練團：「這絕對不是單單某一場微調的問題，他現在非常需要進行根本性的重新檢視與大改造。」根據日媒《Full-Count》報導，場上佐佐木朗希不斷挨轟時，轉播鏡頭也捕捉到了道奇隊休息室內的緊繃氣氛。面對愛將瘋狂失分，總教練羅伯斯（Dave Roberts）看起來也難掩失望。當佐佐木朗希狼狽地走回休息室時，過往習慣擊掌安慰球員的羅伯斯竟然完全無視，不僅沒有上前說任何一句鼓勵的話，反而終始保持著鐵青的表情凝視著球場，不發一語。