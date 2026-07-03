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為協助市民改善燃氣熱水器設置環境，降低一氧化碳中毒風險，台中市政府消防局辦理115年度「防範一氧化碳中毒遷移或更換燃氣熱水器補助」計畫，截至6月26日，今年度1,200個補助名額已全數申請完畢。消防局感謝市民朋友熱烈支持與踴躍申請，共同提升居家燃氣熱水器使用安全。消防局表示，今年度補助名額雖已全數額滿，但防範一氧化碳中毒的宣導工作全年不打烊。許多民眾認為一氧化碳中毒多發生於冬季，其實夏季同樣不可掉以輕心。夏天使用冷氣時，民眾如果因緊閉門窗而使室內通風不足，且燃氣熱水器安裝位置或型式不符合規定，仍可能造成一氧化碳蓄積，危及生命安全。消防局提醒，選購及使用燃氣熱水器時，應落實防範一氧化碳中毒「五要原則」，包括「要有檢驗合格標識、要選擇正確型式、要注意正確安裝、要保持環境通風、要定期執行檢修」。此外，熱水器應委託領有「特定瓦斯器具裝修」技術士證照之專業人員安裝及維護，才能確保使用安全。消防局呼籲，一氧化碳無色、無味，看不見也聞不到，平時只要做好熱水器安全管理、保持居家環境通風，並定期檢查設備，就能有效降低一氧化碳中毒風險，守護自己與家人的生命安全。