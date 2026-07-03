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▲蘇慧倫（左）、賈靜雯（中）、謝金燕（右）都被粉絲點名是凍齡女神，其中蘇慧倫更是被最多人狂讚。（圖／翻攝自蘇慧倫 TarcySu﻿ FB、賈靜雯AlyssaChia FB、JeannieHsieh謝金燕___bbb FB）

女星孫淑媚、蘇慧倫等人，近日都因超強凍齡美貌而引發討論。有粉絲因此到PTT點名4大凍齡女神，除了45歲孫淑媚、55歲蘇慧倫外，還提到了51歲的謝金燕與賈靜雯，問網友們覺得哪位最凍齡，大批網友狂推蘇慧倫，認為她幾乎沒改變、看起來最自然，還有人被4人年紀嚇到驚呼：「加起來超過200歲。」孫淑媚日前因在棒球場開球的精緻美貌而引發討論，蘇慧倫則是因主演電視劇《欠妳的那場婚禮》中的不變美貌，而被大讚超凍齡，有網友因此到PTT發問，「這四個阿姨加起來超過200歲了，但是外表完全看不出來。最近蘇慧倫因為演了熱門偶像劇熱度又高了起來、孫淑媚也是因為韓系裝扮拍畢業照紅了一波，加上謝金燕、賈靜雯，大家覺得誰才是演藝圈第一名的凍齡女神呢？」該貼文火速引來大批網友的回應，蘇慧倫獲得最多稱讚，認為她的改變最少，「蘇慧倫比較原生，其他都是有小改的」、「蘇慧倫最扯，看出自然衰老、沒有醫美痕跡，但依然有女人風采」、「肯定蘇慧倫，在球場近距離看過，那氣質無法取代。」也有人點名已生3名女兒的賈靜雯，「賈靜雯吧，生3個還保持的很好。」除此之外，還有網友提到其他女藝人，像是48歲徐懷鈺、70歲陳美鳳、51歲林志玲、51歲蔡淑臻、77歲潘迎紫、50歲林心如、41歲周曉涵等人，都是演藝圈非常知名的凍齡女神。