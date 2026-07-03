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油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」因苯駢芘（BaP）檢驗結果不符合規定，不僅燒到下游泰山、福壽、福懋3家廠商，台中食安處也點名桂冠等業者也受波及。桂冠實業今（3）日發布聲明稿表示，公司已啟動內部查核及相關應變機制，消費者若持有「桂冠原味沙拉」（100g、200g、500g）並且效期介於7月8日至7月15日的產品可以退費或退貨。桂冠實業指出，2日獲知相關資訊後，立即啟動內部查核及相關應變作業。3日起主動回收桂冠原味沙拉100g、200g、500g，有效日期介於2026年7月8日至7月15日之產品；凡持有上述產品均可憑發票、購買憑證或產品包裝辦理退費或換貨。桂冠強調，一向依循食品安全管理制度，所有原物料皆向符合公司管理機制的供應商採購。持續配合衛生主管機關相關調查，並密切留意後續公布的調查結果及作業指引，依相關規範辦理後續措施。桂冠表示，理解消費者對食品安全的高度關注，會即時對外說明最新資訊，保障消費者權益。如消費者持有上述產品批次，或對產品有任何疑問，可憑發票、購買憑證或產品包裝辦理退費或換貨，歡迎洽詢桂冠客服中心。