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放下薩克斯風 走上全球經濟主宰之路

獨特的「葛氏風格」與「非理性榮景」

迷信金融創新跌落神壇 勇於認錯成最後風骨

美台兩大央行巨頭對比 彭淮南：引以為戒

曾擔任美國聯準會（Fed）主席長達18年半的葛林斯班（Alan Greenspan）今（2026）年6月22日因帕金森氏症併發症辭世，享壽100歲。中央銀行今（3）日對此表達深切追思，並回顧這位曾掌舵全球經濟長達18年半的「經濟大師」傳奇一生。葛林斯班任內帶領全球度過無數危機，卻也因過度迷信金融創新，導致2008年金融海嘯，其功過並存的主席生涯，連我國央行前總裁彭淮南也深引以為戒，但他的勇於認錯，也讓彭淮南也欽佩，畢竟「認錯需要勇氣。」葛林斯班於1926年出生於紐約，童年適逢經濟大蕭條。青少年時期他展現極高的音樂天分，曾就讀茱莉亞學院（Juilliard School）並擔任爵士樂隊薩克斯風手。然而，在偶然接觸商業與股市書籍後，他毅然決定轉攻經濟學，陸續取得紐約大學經濟學學士、碩士，並師從後來的Fed主席伯恩斯（Arthur Burns）。1974年，葛林斯班出任白宮經濟顧問委員會主席，正式邁入政壇；1987年，他獲雷根總統任命接替伏克爾（Paul Volcker）出任Fed主席，展開長達18年半的傳奇任期。他上任不到2個月，美股便爆發「黑色星期一」股災。他迅速向市場挹注流動性，成功穩住金融體系，也建立起市場對Fed作為最後防線的信心。之後又帶領美國度過1997年亞洲金融危機、1998年長期資本管理公司（LTCM）倒閉事件、網路泡沫及911恐攻等重大危機，因此贏得「經濟大師」的稱號。葛林斯班除了以權衡決策、前瞻判斷及風險管理為核心的貨幣政策，更以「葛氏風格」（Greenspeak）聞名。他相信，央行不應讓市場因一句話而劇烈波動，因此刻意使用充滿修辭、難以解讀的語言與市場溝通。葛林斯班曾於1987年指出，自從他成為央行家以來，就學會含糊其辭；他的名言是「如果你們認為確切地理解了我講話的含義，你們肯定是對我講的話產生了誤解。」1996年12月，隨著網路泡沫逐漸形成、股市持續走高，葛林斯班在一場演說中並未直接斷言市場已出現泡沫，而是以審慎的措辭、透過反問提出：「我們如何知道非理性榮景是否已過度推升資產價格？」這句話立即震撼全球市場，當時東京股市率先大跌，美股亦受波及。然而，網路概念股之後仍持續飆漲數年，直到2000年泡沫破裂，人們才重新認識到這句話的預見性，「非理性榮景」也成為金融史最著名的警語之一。葛林斯班是危機中的穩定者，帶領美國度過一連串的重大危機，也是大溫和（Great Moderation）時期的重要推手，帶給美國一段低通膨、低失業的黃金歲月，讓Fed的獨立性（independence）與政策透明化（transparency）邁向新階段。但是，2008年全球金融危機徹底改變了外界對葛林斯班的評價。他對市場自律與金融創新的高度信任，讓他低估了金融體系累積的系統風險；這場世紀危機不僅震碎了自由放任的經濟神話，也讓他的政策遺產蒙上了一層難以抹去的陰影。面對次貸危機的慘烈現實，葛林斯班2008年出席美國國會聽證會時，坦承自己過去所深信「金融機構會自我約束以保障股東利益」的市場觀望與意識形態「存在缺陷」。台灣央行前總裁彭淮南在回憶錄中也提到，葛林斯班與繼任Fed主席的柏南克（Ben Bernanke）對金融創新抱持過度的迷思，導致全球金融危機爆發；危機之後，重創的經濟難以痊癒，這場危機讓美國及世人付出慘痛代價。葛林斯班的任期與施政風格，也常被拿來與我國央行前總裁彭淮南相提並論。彭淮南領導央行長達20年，同樣歷經4位總統，兩人都深具扎實的數據分析能力、不迷信經濟模型，且奉行「限制性的權衡措施」。即使兩人有若干相似之處，他們仍存在不同經濟信仰與政策歧見。葛林斯班奉行自由市場主義，主張減少政府干預，支持金融自由化與金融創新，並堅信市場能自我調節。最終他因錯誤信仰，肇致2008年全球金融危機爆發，並坦承自己的錯誤。彭淮南對市場機制（market mechanism）的自動調整機能與金融創新的效益有所保留。他認為，當市場機制失靈，金融創新危及金融穩定時，政府應積極介入矯正。亞洲金融危機時，彭淮南果斷關閉新台幣無本金交割遠期外匯（NDF），帶領央行安然度過危機。針對彭淮南關閉NDF的舉動，當時批評此舉有違自由化的某報紙記者，後來在專欄上以「報告彭總裁：我錯了！」為標題，公開向彭淮南道歉。彭淮南回憶錄曾回顧這段往事，他欣慰地表示：「認錯需要勇氣。」葛林斯班慘痛的教訓，彭淮南私下向幕僚表示，他引以為戒。彭淮南始終警惕資產泡沫對金融穩定的威脅，認為若等到泡沫破裂後再善後，往往必須付出更高昂的經濟與社會成本。因此，與葛林斯班及柏南克均主張資產泡沫破裂後再清理不同；彭淮南認為，央行對資產價格應採具針對性的預防性措施。當台灣房市出現過熱跡象時，彭淮南多次主動、及時地實施不動產信用管制措施，限制不動產貸款成數與緊縮房貸措施，透過這些針對房市的審慎政策，配合政府的健全房市方案，事前防範房價泡沫坐大，有效降低金融體系累積的金融不穩定風險。