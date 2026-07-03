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靠著Netflix韓劇《鐵拳教育》來到人生事業巔峰的金武烈，紅到連幼稚園的3歲小孩都認識他，他日前登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，透露自己最近打開了知名度，因此到幼稚園接小孩「金元（綽號：小元）」時，總是會被圍著「小元爸爸、小元爸爸」的叫，讓兒子本人吃醋，大聲對同學抗議說：「這是我爸爸！」金武烈透露，最近每天接送兒子上下幼稚園時，其他小朋友都會熱情喊他「小元爸爸」，沒想到這句稱呼竟意外讓兒子吃醋！只要看到其他小朋友一直對自己的爸爸叫爸爸，兒子就會立刻跑過來緊緊抱住撒嬌，宣示自己對金武烈的主權：「那是我爸爸！」超可愛模樣讓金武烈笑說，這是他人生最幸福的時刻之一。金武烈與演員尹勝雅2012年公開戀情，2015年步入婚姻，結婚8年迎來寶貝兒子金元，夫妻倆為了保護孩子隱私，鮮少公開正臉照，但仍會不時分享育兒點滴，6月時兩人迎來兒子3歲生日，雖沒有公開曝光完整五官，仍被粉絲大讚十分可愛。