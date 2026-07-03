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總統賴清德今（3）日與民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧同台出席寵物用品展，賴清德致詞時主動邀請蘇巧慧上台，並詢問是「狗派」還是「貓派」？並打趣說相關法案要盡速送到立法院，因為「因為巧慧在立法院的時間到年底而已，接下來就要到新北市政府去服務市民」。賴清德上午出席「2026展昭台北寵物用品展」開幕典禮，並在致詞時介紹蘇巧慧上台，並詢問蘇「是狗派還是貓派？」蘇笑稱，他以為是「狗派」才可以上台，「不過我女兒很喜歡貓啦！」賴清德表示，他會是狗派的原因，是因小時候祖父、叔叔有養狗，因此自然而然變成狗派，他並提及兩隻愛犬斑斑與Murphy的收養過程，也說到今天除了以總統身分支持用品展的活動，也要替兩隻愛犬買東西，且也要幫前總統蔡英文、副總統蕭美琴的貓狗買一些用品。蘇巧慧指出，毛小孩是許多現代人重要的夥伴，寵物食品及用品的相關安全規範也至關重要，他會持續關注《寵物食品管理法》立法進度，並協助收納各公會的建議，未來他會繼續和相關部會、公會一同努力，「制定周全的法治規範，不僅是保護業者、消費者，更是守護毛小孩的健康安全」。賴清德聽完笑說，要拜託農業部長陳駿季，儘速送出行政院到立法院，「因為巧慧在立法院的時間大概到年底而已，你知道吧？他在立法院幫忙這部法律大概就是到年底，接下來就要到新北市政府去服務市民」，如果蘇進入新北市政府，又是以另外一個角度服務這個產業，推動產業發展。賴清德表示，今天用品展有480家公司、2100個攤位，真的非常壯觀，這代表台灣除了有半導體產業鏈，也有寵物用品產業鏈、生物科技產業鏈、機器人產業鏈等。他說，政府正在推動「中小微企業升級創新發展條例」，要讓大公司繼續發展，中小微企業也有機會好好發展，這樣經濟發展一定會更好，政府一定會大力支持，大家一起努力。