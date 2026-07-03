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📌《2026 KPOP PRIME》活動資訊

📌「抽籤制」售票注意事項

📌抽籤售票說明

《2026 KPOP PRIME》5組卡司介紹

2026下半年又有韓流拼盤演唱會！主辦單位寬宏藝術今（3）日宣布10月4日晚間6點在林口體育館舉辦《2026 KPOP PRIME》，卡司包含EXO隊長SUHO、WATER BOMB水彈女神權恩妃、YOUNG POSSE、FLARE U崔立于和姜玗進、SUPER JUNIOR-D&E東海和銀赫等5組藝人，票價一共6種：5980元、5680元、4980元、4680元、3980元、2980元，全部採「實名抽票」販售，7月8日中午12點開放登記、7月9日下午6點截止，抽籤結果將於7月10日中午12點公布並同步開放繳費。演出日期：2026年10月4日（日）18:00演出地點：林口體育館演出票價：5980、5680、4980、4680、3980、2980售票系統：寬宏售票登記時間：7月08日（三）12:00～7月9日（四）18:00結果公布：7月10日（五）12:00繳費時間：7月10日（五）12:00～7月11日（六）11:59登記網站：1.須先登入寬宏售票系統會員，方得進入節目頁面進行抽籤登記。身心障礙者須完成會員註冊，並通過衛生福利部身心障礙身分認證，始得進行身障席／輪椅席抽籤登記。2.每一會員帳號限購4張票券，不限票價，無須實名制。1.登記抽籤時，每筆訂單最多可登記4張票券，票價最多可勾選6種（至少選擇1種）。若中籤，同一訂單內所有票券將為相同票價。系統將依所勾選票價由高至低進行抽籤，建議勾選多種可接受票價以提高中籤機率。例：登記4張並勾選多種票價，若抽中$5,980票價，則該筆訂單4張票券皆為$5,980。2.登記資料須於截止前完成送出，截止後恕不接受取消或變更（包含場次、票區、張數、是否連號等）。請務必確認資料正確後再行送出。如有不同階段性抽籤，均以本次登記資料為準，請務必確認內容後再送出。中籤結果公布後，中籤者請自行至寬宏售票【會員專區－抽籤查詢】查詢。通知信件可能因系統或信箱設定因素未能送達，仍以系統公告為準；如因未收到通知信件而影響權益，恕不得提出異議或申訴。未中籤者恕不另行通知。中籤者須於公告期限內完成全額付款，不得部分繳款，逾期未付款者視同放棄購票資格。本節目退票機制依文化部中華民國107年5月16日文藝字第10710128232號公告「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」第六條規定辦理，採方案二。1.消費者因個人因素申請退票者，須於購票完成後3日內（不含購票日）提出申請。2.自購票完成後第4日起恕不受理退換票。3.退票申請時間以郵戳寄送日為準。4.若購票日至活動日不足3日者，須於活動開始前完成退票申請。5.每張票券收取票面金額5%作為退票手續費；換票視同退票。SUHO是EXO隊長，今年上半年才隨EXO完整體來台開唱，讓大批粉絲直呼意猶未盡，如今再度以個人身分回到台灣，也讓粉絲驚喜不已。除了穩健唱功與細膩情感詮釋之外，SUHO近年持續以SOLO歌手身分活躍，推出多張個人專輯並跨足音樂劇領域，在各大頒獎典禮屢獲提名與肯定。每到夏天總能掀起話題熱潮的「WATER BOMB水彈女神」權恩妃也是本次演出的焦點之一。從IZ*ONE隊長到獨當一面的SOLO歌手，權恩妃近年人氣持續攀升，不僅以亮眼外型吸引目光，更憑藉紮實唱跳實力與穩定Live表現獲得高度肯定。近年她在WATER BOMB音樂節上的演出屢屢引爆社群討論，相關影片更在全球累積驚人觀看次數，「水彈女神」封號早已深入人心。有別於主流女團甜美清新路線，YOUNG POSSE以濃厚Hip-Hop風格與鮮明個性成功闖出屬於自己的道路。出道後即被譽為「怪物新人」，充滿力量感的饒舌實力結合街頭文化元素，迅速在K-POP市場建立鮮明辨識度。FNC娛樂新男團FLARE U的2位成員崔立于和姜玗進透過選秀節目《BOYS II PLANET》累積高人氣，在節目期間便吸引大批「國民製作人」支持。2026年以首張迷你專輯《YOUTH ERROR》正式出道後，憑藉青春洋溢的形象與充滿活力的舞台魅力迅速圈粉，成為近期最受矚目的韓流新星之一。「灶咖男團」的SUPER JUNIOR-D&E由東海與銀赫組成，自2011年成軍以來創造無數經典作品，憑藉頂尖唱跳實力與絕佳默契，始終穩居韓流代表性男團地位。多年來頻繁來台演出與活動，早已成為台灣觀眾最熟悉的韓流藝人之一。適逢D&E即將迎來出道15週年，2人此次將帶來長達45分鐘的精彩演出，多首經典歌曲輪番登場，以最具代表性的D&E舞台魅力將現場氣氛推向最高點。