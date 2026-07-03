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▲Tesla宣告，即日起將推全台充電優惠活動，最高可激省40%費用。（圖／Tesla提供）

▲Tesla宣告，獲6月台灣新車進口銷售冠軍。（圖／Tesla提供）

駕艙機車已合法通過 3至6個月可望上路

▲駕艙機車停放原則上可以停在常規的汽車停車格內，但具體管理仍由各縣市政府依現地狀況因地制宜。（圖／翻攝自Lean Mobility臉書）

2026年第二季新車掛牌總結算，Tesla（特斯拉）宣布，6月登上進口車全品牌銷售榜首，總掛牌數達4369 輛突破史上最高單季交付量，在台車主已突破8萬人大關。今 Tesla 宣布自即日起全台7成以上超級充電站點將採用全新優惠費率並取消週末尖離峰費率，新制開跑後在週末前往充電降幅最高可減省40%。Tesla 表示，6月在台灣新車掛牌「進口車全品牌」及「電動車全品牌」雙榜均為第一，電動車市佔率於6月銷售表現佔全台 75% 穩居市場領導地位，Model Y 及 Model 3 分居台灣 6月豪華進口休旅及轎車掛牌排行冠軍，超越在台所有德系及日系車款，Model Y 更是在單月完成 2201 輛新車交付，在油、電全車種銷售排行衝上第三名車款。Tesla 除了今（3）日起推出「0 頭款輕鬆購」方案，Tesla 台灣也宣布自即日起全台 80 站以上超級充電都將改採全新優惠費率：▪️週間離峰時段充電每度降至6元，尖峰降至每度13元▪️週末取消差別費率，全日充電每度僅收費7元週末前往 Tesla 超級充電站，對比舊制降幅最高可減省 40% 以上充電費用；新制對標全台第三方充電站，無論週間或週末電價都趨近全台最低。另外一個車界新消息，則是交通部與內政部日前聯合公告修正「道路交通安全規則」，將開放兼具封閉式車室與方向盤轉向系統的「駕艙機車」行駛國內道路，新制將於上個月底已施行。俗稱「駕艙機車」的車款為具備封閉式車室的特殊三輪機車，因車內配備方向盤、腳控油門、煞車踏板及手動掛檔，操作形式高度接近四輪汽車，因此駕駛資格參考日本法規，規定必須領有小型車以上的汽車駕駛執照。此外，考量到駕艙機車本身已具備結構性的封閉式車身保護，法規特別豁免了駕駛人與乘客配戴安全帽的義務；但作為替代，車內全員均強制規定必須繫妥安全帶。交通部特別強調，雖然安全審驗規定已於7月1日生效，但新車仍須依「車輛型式安全審驗管理辦法」取得合格證明，因此實際看到新車在街頭現蹤，預估還需等待3至6個月。