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▲中聯油脂「大豆沙拉油」致癌物超標案延燒，衛生局人員與消保官前往相關業者了解狀況。（圖／北市衛生局提供）

台北已收2件申訴

團體訴訟怎麼走？消保官：原則由業者登記地評估

食安求償難度高！關鍵卡在因果關係

▲消保官實際到通路現場檢視油品瓶身標示與批號，針對問題油品下架、回收情形進行查核。（圖／北市衛生局提供）

中聯油脂「大豆沙拉油」驗出致癌物超標，問題油品流向下游業者，引發食安疑慮，民眾除了關心家中油品是否受到影響，也擔心若已購買、使用問題油品，後續該如何申訴、退費或求償。臺北市政府統計，自6月30日至今（7月3日）中午12時止，針對中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，已受理相關消費爭議申訴案件共2件。中聯油脂一批「大豆沙拉油」驗出致癌物超標，針對消費者後續權益，台北市消保官表示，若消費者是台北市民，或涉及業者位於台北市，針對個案申訴、退費協商或消費爭議，台北市政府仍會受理並協助處理。臺北市政府統計，自6月30日至7月3日中午12時止，針對中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，已受理相關消費爭議申訴案件共2件。台北市消保官說明，消費者個案申訴與調查業者責任不同。若消費者是針對購買問題油品後的退費、補償或消費爭議提出申訴，屬於個案協商範圍，地方政府可協助處理。但若涉及調查業者相關作為、要求業者提出說明或改善措施，原則上會由公司登記地的主管機關主責。問題油品若影響消費者人數眾多，是否可能透過團體訴訟求償？台北市消保官表示，原則上會由業者登記地主管機關主導，並請優良消保團體評估是否提起團體訴訟。消保官也表示，若台北市有消費者提出相關需求，市府會主動與相關主管機關聯繫，評估是否將台北市個案併入團體案件中處理。不過，消保官坦言，這類食安案件若要透過團體訴訟求償，實務上難度不低，主因是消費者若主張身體損害，必須證明身體不適與問題油品之間存在因果關係，但這在實務認定上相當困難，也讓團體訴訟成功與否存在挑戰。消保官表示，目前較可行的方向，是透過呼籲、聯繫、溝通與協調，促使業者主動釋出善意。除了退費之外，也希望業者能提出相關補償機制，透過協調方式維護消費者權益。