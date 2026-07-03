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▲梁云菲發文透露童年生活，曾懷疑自己不值得被愛。（圖／翻攝自Nana Liang 梁云菲FB）

前「國光女神」梁云菲（Nana）即將於本月8日迎來35歲生日，昨（2）日她發文透露在生日前夕提起勇氣回父母家，不料媽媽一句：「我的母難日快到了。」就讓她崩潰，忍不住想到了童年時受過的傷害，控訴：「難道把我生下來，對妳而言真的只有受苦受難嗎？」梁云菲昨日在Threads發文透露，自己生日前夕難得鼓起勇氣回父母家探望，沒想到母親看到她第一句話就是「啊～我的母難日快到了！」讓她愣了一下嘆：「又是這句話，又是一樣的態度。」並崩潰直呼：「難道把我生下來，對妳而言真的只有受苦受難嗎？」梁云菲表示自己從小就聽媽媽說，是因為她才沒有離婚，因此自己也常常會想：「如果我未曾來到這個世界，是不是就不會讓他們如此辛苦。」梁云菲淚訴數十年都聽著媽媽對她說懷胎10個月多辛苦，要她懂得感恩，「說妳老了，以後要養妳。接著，又問我房間是不是開了冷氣，提醒我電費很貴，餐桌上的每一道菜，也都要告訴我現在有多昂貴。」讓梁云菲只能無奈表示：「好，我很抱歉，我剛剛開了冷氣。」她透露自己因此在成長過程中，一點一滴建立了強烈的不配得感，「我常常不知道，自己究竟值不值得被愛？現在更是懷疑愛，甚至沒辦法真正打從心裡去相信愛。」梁云菲指出父親在她生命裡多半是缺席，直到她36歲，父親都不記得她的生日，也從未說過生日快樂，「而我長大了，母親卻告知我每逢生日要買蛋糕回家，因為他們老了，身體不好了，所以我最好是能住在家裡。」這也讓她忍不住在文中訴苦：「這公平嗎？我小時候需要你們的時候，你們又在哪裡？」並表示有些愛是需要隔著距離。梁云菲親揭童年受到過的傷害，也引發許多網友共鳴，「我懂，真的辛苦了，我也跟妳一樣總覺得為了家裡的人想，卻被當成理所當然，然後情勒久了真的會憋出病」、「有些人跟感情還是要有距離才會美」、「妳值得且配得」、「保持距離才是愛！妳是最棒的。」