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▲全新 YouTube 娛樂頻道《XinFun 星泛娛樂》已於7月1日正式上線。（圖／業者提供）

▲《星城》虛實整合活動引爆熱潮，巨型「星寶」拉霸機裝置現身西門町街頭。（圖／業者提供）

▲歡慶品牌月！官方推出多項活動與玩家福利。（圖／業者提供）

泛娛樂集團「網銀國際」旗下指標性休閒娛樂品牌《星城Online》，在深耕市場18年後，正式宣告啟動品牌煥新計畫，並更名為《星城》（移除Online）。此次更名象徵品牌從線上遊戲平台，進一步延展為結合遊戲、IP內容、影音內容、社群互動與線下體驗的泛娛樂品牌。同時將7月定為「品牌月」，透過全新品牌識別等一系列虛實整合活動，打造更貼近玩家日常的娛樂體驗，強化「休閒娛樂 首選星城」的品牌定位。網銀國際表示：「品牌不斷創新，才能為消費者帶來更廣闊且安全的服務邊界，《星城》也堅定落實責任遊戲理念，提供玩家透明、安全的健康娛樂體驗。」1. 休閒娛樂遊戲《星城Online》於2026年7月起正式更名為《星城》2. 《星城》宇宙將延伸至IP經營、影音內容、社群互動與線下活動拓展泛娛樂品牌布局3. 母集團網銀國際以責任遊戲為本持續強化平台治理，提供安全、健康且負責任的數位娛樂環境。「信賴感」是《星城》深耕市場18年、持續經營的重要基礎，母集團網銀國際長期將防詐治理、帳號安全與平台治理納入營運重點，不斷強化平台安全與玩家保護，包括導入OTP 驗證與帳號多層驗證、建立異常儲值與操作的風險監測處置模型、24小時客服巡檢，持續與主管機關等相關單位保持合作，建立快速應對與聯防機制。《星城》積極推動IP內容化策略，全新YouTube娛樂頻道《XinFun 星泛娛樂》已於7月1日正式上線，品牌指標性遊戲角色跳脫原有設定，化身幽默生活短劇主角，為歡慶品牌月，7月1日起一連7天，每晚7點準時釋出遊戲角色全新影片；也同步推出熱門遊戲角色的LINE個性貼圖，將實用問候與逗趣互動融入民眾日常聊天。此外，人氣吉祥物「星城好冰友」迎來全新視覺，並加入新成員「小鵝」與「小鴨」。線下實體狂歡於台北西門町引爆，將經典遊戲元素轉化為可親身參與的實體體驗。首波活動已於7月4日至5日圓滿落幕，現場設置的熱門遊戲「甘貝熊轉蛋機」、巨型「星寶」拉霸機裝置，以及7月4日限定的「大骰一波」舞台PK擲骰挑戰，皆吸引大量人潮排隊試手氣，送出限量「星幣」造型周邊及豐富好禮。錯過首波活動的民眾仍有機會！7月11日（週六）邀請民眾再次前往西門町街頭捕捉幸運，現場Show Girl（SG）將帶來街頭地推互動，同樣有機會取得限量造型贈品。同時，印有「777」幸運標記的品牌計程車也正滿載祝福奔馳於城市巷尾。針對線上玩家，官方於品牌月期間加碼推出多項專屬福利，包括遊戲內「來就送幸運幣」、「百強爭霸戰」、「應援領星幣」等活動，及千萬星幣摸彩和777刮刮卡等驚喜，遊戲和超商也同步推出幸運7系列儲值回饋。透過線上與線下的深度連結，帶給玩家更有參與感的娛樂體驗。