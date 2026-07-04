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馬來西亞籍YouTuber「Ryu」和日本前妻Yuma雙雙出軌後宣布離婚，後來男方小三扶正跟中國女畫家秦思靜交往，不過也在去年9月底分手，今年4月他再次公開新歡，是一名年僅22歲的日本女孩，近日女方公開兩人一起去溫泉旅行的Vlog，幸福日常曝光。Ryu現在的新女友是一位名為「kanon」的23歲日本女孩，兩人四月時透過IG高調公開戀情，女方還幸福寫下：「要讓我幸福喔。」不過因為兩人年齡差距甚大，因此多數網友抱持著看戲的心態，較少人留下的是真心的祝福。戀情公開後過了兩個月，kanon在IG公開了跟Ryu一起去三天兩夜溫泉旅行的Vlog，並且使用最近App「Setlog」，透過每個小時拍攝一次的方式展現了情侶幸福日常，畫面中可以看到兩人的旅行從搭復古電車開始，住在漂亮的木造房屋中，接著吃了燒肉等，雖然影片中一句話都沒有說，不過卻看出了小倆口簡單卻甜蜜的日常。也因為影片中Ryu的精神狀況，看起來比先前和中國女畫家交往時好非常多，也露出了開心的笑容，因此讓許多網友開始相信這次Ryu能談一段長久的戀愛，「祝福長長久久」、「這樣的生活很Chill」；kanon也透露自己接下來會上傳兩人的台灣行影片，希望大家可以好好期待。