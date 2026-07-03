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SUPER JUNIOR成員崔始源是一位非常關注政治議題的偶像，使他時常因為立場問題引起爭議，他日前在IG分享一張僅有路燈與樹木的夜晚街景照，但因為該地點最近在舉行政治示威活動，再加上他上傳不久馬上就刪文，掀起不少韓國網友討論，「這麼關注政治是要從政？」始源日前深夜在IG上傳一張夜景照，看起來跟大家一樣只是愛拍天空，但地點被網友翻出是首爾奧林匹克公園，該地區最近正在舉行選舉相關示威活動，因此被認為在為自己支持政黨表態。雖然貼文上傳不久後馬上就刪除，但相關截圖早就在網路瘋傳，再次掀起韓網兩極看法，部分網友認為始源只是分享日常，大讚他舉動「真的很帥」、「是有勇氣的藝人」、「支持堂堂正正的崔始源」；另一派則對他「發了又刪」的舉動提出質疑，留言狠酸「敢發為什麼要刪掉？」、「如果坦蕩就不要刪」、「難道是想從政嗎？」事實上，這不是始源第一次因政治內容惹出爭議，先前韓國司法判決當天，他就在社群寫下「不義必亡」、「土崩瓦解」；去年他也曾發文悼念美國保守派人士查理柯克後火速刪文，當時同樣掀起不少討論。