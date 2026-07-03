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國民黨立委萬美玲之子佀廣洋目前準備參選桃園市議員，但近日被爆出昔日霸凌惡行；藍委羅廷瑋受訪時表示，跟綠營選舉只剩抹黑攻擊。此外讓民進黨立委莊瑞雄直呼「羅廷瑋肖欸」，怎麼會碰到霸凌問題，就潑髒水到另一個政黨。羅廷瑋再回應，對於校園霸凌，就是零容忍，反對任何霸凌在校園發生。對於佀廣洋被爆昔日有霸凌惡行，羅廷瑋表示，他自己選過基層的里長，選過基層的議員，在每一次出來參選的時候，都會遇到很多的抹黑、攻擊。所以一定就是因為被看到、就是因為造成綠營的困擾，所以他們只好用抹黑，只好用不斷地挖這些有的沒的非公共事務。對此，莊瑞雄受訪時直言，羅廷瑋的態度不太好，人在成長的過程都有可能涉入霸凌，若有類似傳聞，任何稍微有點政治敏感度的政治人物一定會出來澄清、表達態度。莊瑞雄質疑，怎麼會碰到霸凌的問題，就把髒水潑向另外一個政黨？完全不夠誠懇，他也呼籲萬美玲委員，「人長得美美的、兒子也長得很帥氣，但因為你是立委身分，小孩子被指涉到，就趕快出來澄清」。羅廷瑋再說，對於校園霸凌，他的態度很清楚，就是零容忍。早上在回答媒體的時候，或許不夠全面，但是他很清楚明確的表達，他支持受害者是可以依法來伸張正義。他在教文委員會所排案、所關心的，也都是校園安全，甚至是反對任何霸凌在校園發生。他所做的，都是始終如一。