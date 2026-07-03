韓國男神蘇志燮主演的韓劇《金特務：本色回歸》開播後話題不斷，在劇中飾演蘇志燮女兒的新人演員徐秀敏（서수민，又譯徐貹旼）也因此爆紅，她的演技對比前輩們毫不遜色，還跟蘇志燮一樣擁有好看的單眼皮，彷彿是蘇志燮的親生女兒，引起大眾討論。其實徐秀敏正式出道前就已是韓國知名美女，她曾上傳一段短短30秒的搭公車影片，竟吸引331萬次觀看。
《金特務》才播2集就好揪心 蘇志燮女兒被讚爆
《金特務：本色回歸》劇情講述退役特工金部長（蘇志燮飾）為救遭校園霸凌而失蹤的女兒金敏智（徐秀敏飾），決定重出江湖，展開與惡勢力對決，而他隱姓埋名的暗黑過往也將隨之曝光。
該劇目前只更新2集，劇情演到敏智遭打暈後被丟進後車廂，金部長焦急找人。而她在失蹤前才與爸爸大吵一架，不滿爸爸對霸凌者的父母下跪認錯，敏智眼淚奪眶而出，讓觀眾不捨又心疼，也開始討論飾演敏智的徐秀敏到底是誰，演技怎麼會如此優秀？
徐秀敏今年才19歲 當彩妝模特走紅
其實徐秀敏今年才19歲，高中剛畢業，《金特務：本色回歸》是她的出道首作。而她早在正式成為演員前，就上過韓國知名彩妝師「海敏老師」（해민선생Haemin）的YouTube頻道，當彩妝模特兒。海敏老師同時也是女團i-dle的御用化妝師，她幫徐秀敏化妝的影片在2023年上傳後，吸引26萬人次觀看。
徐秀敏0整形、純天然的清純五官，與清新俏皮的可愛氣質掀起大眾關注，被大讚是韓國新一代「氧氣少女」、「國民妹妹」。她也因此初嘗走紅滋味，被3家經紀公司遞橄欖枝，想與她簽約。不過徐秀敏自認不擅長唱歌跳舞，更喜歡拍影片，所以再三考量後，選擇和Y·ONE Entertainment簽約，成為一名演員。
徐秀敏YT短片破300萬觀看 首次演戲就搭蘇志燮
徐秀敏之後開設了自己的YouTube頻道，並在去年1月、9月分別上傳1段長度不到1分鐘的影片，雖沒什麼重點，只是記錄生活碎片，但想不到反響超好，搭公車的30秒畫面更累積331萬人次觀看，可見徐秀敏的魅力有多驚人。
而徐秀敏雖然是第一次演戲，但她對上大前輩蘇志燮也絲毫不怯場，鬥嘴、吐槽甚至嫌棄老爸的表情，都完美詮釋了青春期少女的叛逆情緒，讓觀眾更加期待她後面的表現。《金特務：本色回歸》今晚10:30也將在Netflix更新第3集，究竟敏智是否能被救回，觀眾屏息以待。
⭐徐秀敏（서수민）小檔案
本名：朴秀敏박수민
生日：2007年 2月12日（19歲）
星座：水瓶座
身高：168公分
MBTI：ESFP
IG帳號：sumin_.0931
個人YouTube：서수민
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《金特務：本色回歸》劇情講述退役特工金部長（蘇志燮飾）為救遭校園霸凌而失蹤的女兒金敏智（徐秀敏飾），決定重出江湖，展開與惡勢力對決，而他隱姓埋名的暗黑過往也將隨之曝光。
該劇目前只更新2集，劇情演到敏智遭打暈後被丟進後車廂，金部長焦急找人。而她在失蹤前才與爸爸大吵一架，不滿爸爸對霸凌者的父母下跪認錯，敏智眼淚奪眶而出，讓觀眾不捨又心疼，也開始討論飾演敏智的徐秀敏到底是誰，演技怎麼會如此優秀？
其實徐秀敏今年才19歲，高中剛畢業，《金特務：本色回歸》是她的出道首作。而她早在正式成為演員前，就上過韓國知名彩妝師「海敏老師」（해민선생Haemin）的YouTube頻道，當彩妝模特兒。海敏老師同時也是女團i-dle的御用化妝師，她幫徐秀敏化妝的影片在2023年上傳後，吸引26萬人次觀看。
徐秀敏0整形、純天然的清純五官，與清新俏皮的可愛氣質掀起大眾關注，被大讚是韓國新一代「氧氣少女」、「國民妹妹」。她也因此初嘗走紅滋味，被3家經紀公司遞橄欖枝，想與她簽約。不過徐秀敏自認不擅長唱歌跳舞，更喜歡拍影片，所以再三考量後，選擇和Y·ONE Entertainment簽約，成為一名演員。
徐秀敏YT短片破300萬觀看 首次演戲就搭蘇志燮
徐秀敏之後開設了自己的YouTube頻道，並在去年1月、9月分別上傳1段長度不到1分鐘的影片，雖沒什麼重點，只是記錄生活碎片，但想不到反響超好，搭公車的30秒畫面更累積331萬人次觀看，可見徐秀敏的魅力有多驚人。
而徐秀敏雖然是第一次演戲，但她對上大前輩蘇志燮也絲毫不怯場，鬥嘴、吐槽甚至嫌棄老爸的表情，都完美詮釋了青春期少女的叛逆情緒，讓觀眾更加期待她後面的表現。《金特務：本色回歸》今晚10:30也將在Netflix更新第3集，究竟敏智是否能被救回，觀眾屏息以待。
本名：朴秀敏박수민
生日：2007年 2月12日（19歲）
星座：水瓶座
身高：168公分
MBTI：ESFP
IG帳號：sumin_.0931
個人YouTube：서수민