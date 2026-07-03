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恙蟲病沒治療「死亡率可達60%」 疾管署：潛伏期9至12天

皮膚出現黑色焦痂 疾管署：盡快就醫檢查

隨著國內暑假旅遊旺季，也將進入恙蟲病流行高峰。疾管署統計，今年累計病例已經高於2022年以來同期，創下近4年同期新高。今年截至7月1日累計104例。疾管署發言人曾淑慧說，根據疾管署監測資料顯示，今年截至7月1日，累計104例恙蟲病確定病例，其中103例為本土病例，感染地以東部及離島地區79例、占76.7%為多。而104例病例，前3名為台東32例、金門25例、花蓮16例。案例數歷年為2022年119例、2023年71例、2024年92例、2025年86例。曾淑慧指出，根據長年流行病學調查，4、5月確實出現上升；6、7月通常會達到高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。而這幾週個案數確實會增加。恙蟲病在未接受治療的情況下，死亡率可高達60%。曾淑慧表示，若能及時接受適當的抗生素治療，如doxycycline，死亡率通常可降至5%以下。其致死率會因病原體菌株毒力、患者健康狀況及醫療資源可近性等因素而有所差異，因此早期診斷與及時治療是降低死亡風險的關鍵。疾管署指出，恙蟲病是由帶有恙蟲病立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。由於台灣醫療可近性高，且醫師對恙蟲病具有較高的警覺性，疾管署表示，大多數患者只要及時就醫並接受治療，死亡風險相當低。然而，若近期曾有山區、草叢、農地或露營等戶外活動史，並出現高燒、頭痛、紅疹等症狀，尤其是皮膚出現典型的黑色焦痂（eschar）時，應儘速就醫檢查，以利及早診斷與治療。疾管署呼籲，民眾從事踏青、露營等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑，依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位。此外，疾管署表示，返家後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷參考。