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世界盃運彩「低成本玩法公開」！他100元變3萬驚呆

32強淘汰賽跟朋友一起串了一張21倍的6關，一個人50元，最後真的過了，看球多了樂趣還多了1000元入帳

▲世界盃運彩超夯，不少人分享自己「串關玩法」戰績，用小錢博取高額獎金。（圖/Threads）

世界盃運彩串關是什麼？中獎率真的比大樂透、威力彩高？

所謂運彩玩法「串關」是指，將不同比賽的某個賽果串起來，投注成「一張彩券」的玩法

但串關倍率則可以「相乘」堆高

那麼這張彩券的中獎機率為1/8，比台彩公布的威力彩（約8.5次中1次）還要高；如果是串成四關的話，中獎率約6.25%，也還是比大樂透的3.1%（1/32）還要來的高呢！

▲運彩的串關玩法可以讓不同場賠率較低的賽果相乘，因此注單賠率較高，球迷可以花更少的錢去贏高額獎金。（圖/台彩官網）

運彩串關玩法最大優勢有「數據分析撐腰」！實測心得分享

因為運彩並不是純粹只有運氣，而是透過球隊的對戰組合，球迷可以分析其比賽的走向（不討論爆冷的情況）

串連「西班牙VS奧地利總分大2.5」、「克羅埃西亞VS葡萄牙總進球數2-3球」、「瑞士VS阿爾及利亞總進球數2-3球」，雖然賠率只有3.41倍，但每個人還是淨賺241元

▲記者跟2位友人一起集資實測串關玩法，結果槓龜一張、中獎一張，每個人實際淨賺141元。（圖/記者張嘉哲翻攝）

2026世界盃賽程已經到了中段，明天32強最後一天賽事踢完之後，16強隊伍就已經正式確定，然而隨著賽事白熱化，台灣運彩的熱度也越來越高。有球迷就分享自己玩運彩的心法就是「串關玩法」，結果釣出許多同路人表示：「運彩賠率差沒有本金，低成本串關不傷荷包很讚」貼文引起廣大迴響。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「大家看世界盃會玩運彩嗎？我自己看完一輪覺得有些賠率真的很差，所以就發現可以串關玩法，，真的很不錯！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「喜歡串關+1！都跟朋友一起買120每人60，已經過5張了」、「串關就是低成本的運彩玩法，小錢也能搏大錢，比威力彩大樂透那些還好中，至少有脈絡可循」、然而很多沒在接觸運彩的民眾可能還是有點不太懂，，最低至少2關，最多可以到達12關。那為何要這樣做？這是因為如果是某場比賽的單一賽果賠率較低，，等於你可以用小注金額去換得高額獎金。以明天比賽來說，投注者可以選擇「澳洲VS埃及1個賽果」+「阿根廷VS維德角1個賽果」+「哥倫比亞VS迦納1個賽果」形成三關串起一張彩券，假設你選的賽果都是1/2，像是總分大小、角球大小這類型的話，運彩串關的玩法其實只要不貪心串到太多關，其實過關真的不會太難，，所以有些人嫌不讓分的賠率太低，串關串起來之後反而可以到40倍、50倍甚至更高，投注金額降低也可能可以拿到高額獎金。《NOWNEWS》記者也實際嘗試在最新一輪32強淘汰賽，跟2位朋友一起採取集資100元的方式，，但如果單買100元任一個賽果，投注100元就只能贏到40元至60元左右，如果3個賽果都要投注，那就要承擔300元都輸掉的風險。不過，記者跟朋友因為串了兩張，另一張沒中獎只有一場賽果猜對，所以最後一人贏到141元。只能說，如果你覺得賠率太差的話，也許也可以試看看這種低成本型的玩法，增添看球樂趣又不傷荷包。