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根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前金州勇士後衛史賓塞（Pat Spencer）已同意與太陽簽下一紙雙向合約，正式告別效力3個賽季的勇士，轉戰鳳凰城，尋求職業生涯的新挑戰。值得一提的是，史賓瑟的籃球生涯就像一部不可思議的電影。在踏入職業籃球之前，他竟是職業袋棍球的狀元郎。29歲的史賓塞過去3個賽季都待在勇士體系，從G League一路打拚到NBA輪替陣容，上季更迎來生涯最佳的表現。一共出賽66場，場均攻下7.2分、2.4籃板、3.5助攻，投籃命中率42.7%，三分球命中率35.7%，最終也成功獲得正式合約，成為勇士板凳的重要戰力之一。不過，隨著勇士休賽季持續調整陣容，希望培養更多年輕球員，史賓塞最終未獲續留。如今加盟太陽後，他將以雙向合約身分競爭輪替位置。雖然太陽新賽季預計仍將以布克（Devin Booker）、格林（Jalen Green）領軍後場，但史賓塞仍有機會憑藉穩定的控球能力與拚勁，爭取上場時間。史賓塞的籃球之路充滿傳奇的色彩。他並非傳統籃球名校出身，也不是NBA選秀熱門新秀，而是美國大學袋棍球的傳奇人物。就讀洛約拉馬里蘭大學（Loyola Maryland）期間，他締造NCAA歷史助攻紀錄，並成為新成立的職業袋棍球聯盟（PLL）史上首位選秀球員，風光被冠上「歷史第一位選秀狀元」的殊榮。然而，史賓塞沒有選擇投入職業袋棍球，而是在23歲時決定轉戰籃球，加入西北大學完成最後一年大學生涯，當時便繳出場均10.4分、4.1籃板、3.9助攻的成績，也因此獲得勇士青睞。加入勇士後，他先從G League磨練，憑藉拚勁與防守態度逐步站穩腳步，27歲才完成NBA初登場，被視為近年聯盟最勵志的逆襲故事之一。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）上季談到史賓塞時，毫不掩飾自己的欣賞。他表示：「他就是一名真正的競爭者，無論任何機會都全力以赴。他靠自己的努力贏得現在的一切，也是每支球隊都希望擁有的球員。他展現了競爭精神、團隊合作，以及隨時做好準備的態度，是一位非常棒的隊友，我很喜歡執教他。」如今這段在勇士的勵志旅程正式畫下句點，史賓塞將披上太陽戰袍，力拚在新的環境延續自己的NBA生涯，也希望再次證明，這位從長曲棍球改打籃球的「非典型球員」，依舊能在世界最高殿堂站穩一席之地。