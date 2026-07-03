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台北市規劃在西門町、小巨蛋、信義區設置遮陽傘，但價差卻引發質疑，更被起底免費送傘的得標公司和市府先前有意推機器狗的是同公司。對此，台北市長蔣萬安證實，兩家公司都是聖東，「但沒有問題，所以這是兩件事情」。民進黨議員洪婉臻質疑北市府「砍樹代傘」，將市府大樓東北角茂密的天然樹蔭移走，台北市長蔣萬安今出席AI教育政策白皮書發布說明會，對此澄清，時序上面移樹，最早不管是根據市府廣場的改造計劃要去拓寬，所以去年就已經決定根據無障礙友善空間，必須要排除這些樹。後來才決定要設置遮陽傘，而且設置的地方也不在移走樹穴地方，所以這完全是兩件事情。至於與新工處簽「成效式契約」，在小巨蛋設置遮陽傘的廠商聖東營造，被起底跟先前市府擬推動機器狗，但被爆出硬體是中國製而暫緩的廠商是同一家，蔣萬安也坦言確實是同一家，「遮陽傘跟機器狗是完全兩回事，雖然都是聖東但沒有問題，所以這是兩件事情。」