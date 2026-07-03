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主張4738萬全刪！翁曉玲搬出李遠：最好的新聞媒介

綠委籲高抬貴手 翁曉玲：錢用在刀口而非圖利媒體

吳沛憶拍桌開罵！羅廷瑋急忙發聲制止

立法院教育及文化委員會昨（2）日審查文化部預算時，朝野再度爆發激烈衝突。國民黨立委翁曉玲提案，主張將文化部編列的4738萬元媒體宣傳費全數刪除，理由是相關經費屬非必要支出，應優先投入文化發展。此舉引發民進黨立委強烈反彈，雙方針鋒相對，綠委吳沛憶更當場拍桌怒斥，現場氣氛一度相當緊張。教育及文化委員會昨日審查文化部預算時，翁曉玲提出刪除4738萬元媒宣費的提案，她表示，政府目前財政吃緊、舉債已逾4000億元，預算應用在真正需要的地方，而非媒體宣傳。翁曉玲認為，文化部即使沒有媒宣預算，仍然可以推動各項業務，因此沒有必要再額外編列這筆經費。她也指出，文化部長李遠本身擁有豐富人脈與知名度，「就是最好的宣傳媒介」，文化政策仍能有效傳播，因此主張全數刪除媒宣預算。對於刪減提案，民進黨立委林宜瑾、郭昱晴接連發言，希望翁曉玲能重新考量，不要影響文化政策推廣，畢竟機會稍縱即逝，不進則退，同時更呼籲國民黨「高抬貴手」。不過，顯然翁曉玲並未改變想法，仍是堅持既有立場。翁曉玲強調，有限資源應該花在刀口上，把經費留給更多文化團體，而不是投入媒體宣傳，更質疑媒宣費恐淪為圖利特定媒體。她指出，去年文化部在沒有媒宣費的情況下，同樣完成政策宣導，因此今年也沒有理由繼續編列相關預算，堅持要全數刪除。面對刪減提案，李遠在會中低聲下氣地向委員喊話，希望立法院能給文化部更多鼓勵與支持，維持必要的宣傳資源。翁曉玲隨後表示，基於尊重部長，願意將原本全數刪除的提案，調整為刪減4700萬元，但她仍認為，各項活動本身就已包含宣傳經費，加上其他媒體也會協助報導，沒有必要再額外編列大筆媒宣費。翁曉玲發言結束後，引發民進黨立委吳沛憶強烈不滿，當場拍桌怒斥，雙方火藥味瞬間升高，委員會現場一度瀰漫緊張氣氛；眼見衝突持續升溫，擔任召委的國民黨立委羅廷瑋立即出面制止，要求委員維持議事秩序，才讓場面稍微降溫。不過，朝野對於文化部媒宣預算是否應保留，仍各持己見，預算攻防也持續成為委員會焦點。