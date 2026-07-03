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肯德基補刀Sony：炸雞也只賣PNG檔

Sony宣布PlayStation重大變革，2028年1月起，新推出遊戲將停止生產實體光碟，未來全面改以數位格式販售，消息一出，玩家立刻炸鍋，根據PlayStation官方部落格公告，因消費者偏好與娛樂產業持續從實體光碟轉向數位內容，所有在PlayStation主機推出的新遊戲，將自2028年1月起停止生產實體遊戲光碟；此後新遊戲將透過PlayStation Store與零售通路，以數位格式提供。官方強調，這項轉變不影響已經發售，或2028年1月前仍規劃推出光碟版的遊戲，已上市或已排定光碟版的作品不會因此消失，但未來新遊戲將逐步告別傳統實體片。據路透社報導，Sony在2025會計年度的完整遊戲軟體銷售中，數位下載約占80%，顯示玩家購買習慣已明顯往線上移動，不過仍引發玩家反彈，連速食品牌都忍不住開酸，據外媒《Business Insider》報導，KFC España在社群平台惡搞表示，既然遊戲可以不賣實體光碟，肯德基也要跟上「數位轉型」，未來不再販售實體炸雞，消費者只能透過App下載PNG格式的炸雞圖片。KFC España還進一步惡搞DLC與訂閱制，稱醬料可能變成額外付費內容，甚至推出月費制「FriedChicken Pass」，一口氣諷刺遊戲產業近年常見的數位版、DLC與訂閱服務。不只KFC España加入戰局，Domino’s UK也跟著開酸，把Sony停止實體光碟的決策比喻成披薩改賣「下載碼」，消費者付了錢，最後只能拿到一份數位披薩。