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▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長的招牌黑色皮衣，這次不只是他的個人造型標誌，更直接躍上國際拍賣舞台！拍賣行起公開拍賣一件黃仁勳親自穿過的黑色皮衣，內層還附有他的親筆簽名，估計成交價落在（約新台幣127萬至191萬元）之間。黃仁勳對皮衣的熱愛，早已成為他個人形象最鮮明的識別符號。蘇富比表示，這件經典服飾與現代科技史上一些最重要的時刻緊密相連——無論是產品發表會、開發者大會，或是造訪南韓、台灣等地，黃仁勳幾乎清一色以黑色皮衣亮相。隨著這波AI熱潮持續發酵，這件皮衣也從單純的高級精品，搖身一變成為科技時代的代表符號，甚至躍升為收藏市場的熱門標的。根據蘇富比官網資訊，這次上拍的黑皮衣來頭不小，已經過知名體育收藏品認證機構來台出席時所穿的那一件，對台灣科技圈及粉絲來說格外具有紀念意義。至於皮衣內的親筆簽名，同樣已獲認證機構**JSA（James Spence Authentication）**確認真確性，收藏價值更添保障。這場拍賣除了滿足科技迷和收藏家的收藏欲望，同時也帶有濃厚的慈善色彩。活動由創投基金發起，拍品目前已在蘇富比紐約展場公開展出，展期將持續至，拍賣活動則預計於正式結束。而這次拍賣的全部所得，都將用於提供獎學金等慈善項目，用來資助培育更多技術人才成長，讓這件「科技界戰袍」的意義又更添一層。