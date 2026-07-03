我是廣告 請繼續往下閱讀

黃揚明重提「3600元消費券」 點名賴清德當年也推黨版

回顧金融海嘯背景 消費券v.s現金派之爭

行政院日前提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，盼以特別條例方式加速國防採購與產業發展，但在野藍白立院黨團也各自提出版本，主張改回年度預算編列，引發新一輪制度攻防。總統賴清德1日在民進黨中執會定調批評在野版本「違反憲政分立原則、侵害行政權」。對此，媒體人黃揚明則翻出歷史案例，質疑民進黨過去立場與今日說法存在落差。賴政府推動無人載具採購特別條例，主要是為填補原先國防特別預算遭立法院刪減後的缺口，強調國軍建軍備戰具有時效性，若改以年度預算編列，恐延宕採購進度，亦可能增加年度財政壓力。不過，在野藍白陣營則同步提出自有版本，反對以特別條例處理，主張重大國防支出應回歸正常年度預算程序，以維持財政紀律與監督機制，雙方在制度設計上出現明顯分歧。對於在野黨團提案，賴清德1日於民進黨中執會表示，相關版本已涉及違反憲政分立原則，並有侵犯行政權之虞。他強調，國防科技快速演進，備戰需求具有高度時效性，若採年度預算模式，將難以即時因應建軍需要，也可能導致預算分散、財政負擔加重。此番定調，使特別條例是否適用國防採購，迅速升高為憲政與權責分際的政治爭議。面對賴清德的憲政說法，黃揚明2日在臉書引述過往報導指出，2008年金融海嘯期間，馬英九政府為刺激經濟提出「3600元消費券」特別條例，當時民進黨同樣提出黨團版本，主張改為「發放3800元現金」，不過因立院藍綠席次差距大，最終是政院版本通過。他也特別指出，當時擔任民進黨立法院黨團幹事長的正是賴清德，狠酸：「民進黨在野就可以，民進黨執政就違憲！」回顧當年背景，2008年全球金融危機衝擊台灣出口與就業市場，內需明顯萎縮，馬政府因此推動振興方案，規劃發放3600元消費券，並以特別條例方式編列預算執行，盼能藉由有限的使用期間、不找零等設計，促使人民加速消費，進而帶動內需市場。不過民進黨當時認為，直接發放現金比消費券更具彈性，也可減少行政與印製成本，因此提出替代版本，主張每人發放3800元現金。那時的賴清德也多次強調，民進黨並未反對法案審議，但質疑消費券在防偽設計與政策效益上的必要性，並主張現金方案更能達到振興效果。