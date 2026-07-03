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在全球淨零碳排、ESG永續發展及油價持續波動的趨勢下，運輸產業除了持續提倡節能駕駛意識，車輛維護也逐漸成為提升整體營運效率的重要核心之一。有鑒於此，ISUZU台北合眾汽車今年再度攜手財團法人車輛測試研究中心(ARTC)，於7月1日在交通部公路局公路人員訓練所共同舉辦「節能駕駛推廣活動」，透過專業課程解說結合實務操作演練，協助第一線駕駛員與運輸相關業者建立正確的車輛節能維護知識，共同實踐省油、護車與減碳的綠色行動。延續「節能環保」的精神宗旨，今年課程除了分享節能駕駛操作技巧外，更進一步聚焦車輛能效維護管理，以「車輛節能點檢」及「能效維護操作」為核心主題，並由台北合眾汽車與財團法人車輛研究測試中心(ARTC)共同擔任課程講師，針對節能駕駛技巧、車輛保養重點及日常點檢流程作詳細解說，讓參與學員深刻體會良好的車輛維護知識與習慣，不僅能有效降低油耗，更可延長車輛使用壽命、減少維修成本，進一步提升整體營運效益。此外，ISUZU更特別提供兩輛NLR 5噸貨車進行現場實作教學，由台北合眾汽車專業技師引領學員們逐項完成車輛能效點檢操作，讓學員可直觀地了解影響車輛油耗、性能與壽命的關鍵因素以及學習正確實務操作流程與技巧，將節能知識有效落實於日常勤務中。作為持續深耕台灣市場的日本商用車領導品牌，ISUZU不僅提供高品質產品與優質售後服務予國內消費者，更深知創造環境永續的重要性。期望藉由節能駕駛推廣活動，將專業車輛養護知識與實務經驗分享給更多商用車駕駛與企業車隊，攜手運轉職人朝向高效率、低碳排、永續經營的智慧運輸新未來邁進。