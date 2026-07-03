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立法院會今（3）日針對中選會副主委被提名人沈淑妃以及委員被提名人黃謀信、蔡維哲進行投票。不過，在藍白人數優勢下，沈淑妃、黃謀信、蔡維哲3名被提名人都遭否決，中選會人事案再卡關。依照《中選會組織法》，中選會委員應為9至11人，但今年3月通過中選會主委被提名人游盈隆等4人名單後，目前中選會委員人數僅有8人，尚未達法定下限。為此，卓榮泰補提沈淑妃、黃謀信及蔡維哲3人。稍早對於是否再封殺中選會人事。國民黨團總召傅崐萁表示，經過藍白兩黨共識，他們決定有更好的人選；希望賴清德提拔更優秀人才為國家做事。民眾黨團總召陳青龍也說，中選會是一個獨立且公正的機關，因此希望中選會的委員人事案可以是獨立、公正的，不希望中選會成為執政黨的橡皮圖章。因此，民眾黨團對於這三個提名人決議，不同意這三位被提名人。根據投票結果，沈淑妃50票同意、60票不同意、1票無效票；黃謀信50票同意、61票不同意；蔡維哲50票同意、61票不同意。3人事案表決皆未通過。