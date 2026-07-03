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民眾黨團批林靜儀：暴露傲慢與偏見 要求下台

近期疑似出現網路非法販售「流產藥」一事，而食藥署日前預告修正3款口服藥品納入管理。衛福部次長林靜儀也在臉書發文，但言論引起熱議。民眾黨立委陳昭姿等人今（3）日召開記者會要林靜儀「知所進退」。而林靜儀並未多做回應，強調此次食藥署沒有改變取得藥品和獲得用藥的方式。食藥署日前預告修正應建立追溯或追蹤系統的藥品類別。此次預告 Misoprostol、Levonorgestrel及Ulipristal acetate等3款口服單方劑型藥品納入管理，預告期60日、將廣泛蒐集各界意見。而林靜儀也在臉書提到，自己身為曾經在婦產科臨床而且做青少女生育門診的醫師，也身為女性主義者，絕對支持「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」。但相關引發網友議論。民眾黨團今日召開記者會，提到時任立委的林靜儀竄改會議紀錄，阻擋事後藥轉類指示藥。陳昭姿認為，講出「男人沒保險套就不要跟他上床」的林靜儀，徹底暴露對女性處境的傲慢與偏見，更說「請你知所進退下台！」林靜儀未多作回應，僅透過衛福部再次表達自己的原意。林靜儀日前說，重點在於臨床上遇到太多缺乏安全避孕觀念伴侶，缺乏自我與相互保護意識，加上使用事後藥觀念錯誤。林靜儀表示，如當作唯一避孕措施、反覆用藥導致月經紊亂等；此次食藥署沒有改變取得藥品和獲得用藥的方式，而是疑似有大量相關藥物流向不明，擔憂影響用藥安全，因此預告對於藥物流向進行管理。