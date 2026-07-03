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國際知名百萬實況主Ray憑著過人膽識和自信活躍歐美網紅界、上流社交圈，受封「台灣最強高中生」、「地下駐美外交部長」，年僅20歲的他月入至少230萬元新台幣，身價和影響力一樣驚人，近日Ray再度回台引發網路話題，有網友翻出他就讀淡江中學的畢業照，本名「許宸睿」意外曝光，大批粉絲訝異地說：「終於知道他的中文名字！」一名疑似Ray的同窗昨（2）日在社群平台發文：「這不是許宸睿嗎？」並附上一張翻拍畢業紀念冊的照片，上頭可見外貌青澀、體態纖瘦的Ray，穿著學校制服比出YA的手勢，搭配酷酷的表情，一如他忠於自我、狂放不羈的形象。貼文發布後，不到一天吸引超過7萬人按讚、累計23萬多瀏覽次數，粉絲紛紛湧入議論：「第一次知道中文名字」、「Ray=睿」、「真的很帥ㄟ」、「許光漢的弟弟！」Ray從幼兒園一路到高中都在新北市私立淡江高級中學就讀，2023年他於日本街頭大膽攀談美國千萬級實況主Kai Cenat而一夕暴紅，隔年6月完成高中學業後，Ray沒有選擇直接升學，而是前往美國發展實況事業，因為屢次在國際節目中推廣台灣文化，還因此被外媒封為「最強外交官」。不過隨著個人事業攀上高峰，Ray於2025年底宣布將逐步淡出實況界，計畫前往美國亞特蘭大投資經營牙醫診所，追尋成為牙醫的夢想。