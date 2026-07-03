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▲賴清德逛寵物展吃狗糧，直呼好吃。（圖／總統府提供）

▲賴清德與狗狗互動。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（3）日逛寵物用品展，行經展區裡其中一個寵物食品攤位，業者熱情介紹自家製作的天然寵物雞肉條肉乾，沒有任何添加物，「人類也能吃」，並邀請賴親自試吃，賴接著當場試吃，嚼了幾口後，直呼「非常好吃」，不過，此舉也嚇到總統府發言人郭雅慧，驚訝地張開嘴。賴清德今出席「台北寵物用品展」開幕典禮，他致詞時提到他是「狗派」，目前也養了斑斑和Murphy兩隻狗狗，今天除了以總統身分支持寵物用品展，也來為斑斑、Murphy，以及前總統蔡英文、副總統蕭美琴家中的寵物採買。致詞完畢後，賴清德隨即前往展場，一路從四樓展廳逛到一樓展廳，看到飼料、肉泥、肉乾、罐罐等各種貓狗相關主食與零食，並開啟「採買模式」，不僅為家中的兩隻愛犬斑斑、Murphy補貨，更貼心挑選精緻禮物，要贈送給家中也有毛孩子的蔡英文與蕭美琴。值得注意的是，賴清德行經展區裡其中一個寵物食品攤位，業者熱情介紹自家製作的天然寵物雞肉條肉乾，沒有任何添加物，並邀請賴親自試吃，賴當場試吃，被問到口感怎麼樣？賴清德嚼了幾口後，則笑著表示「非常好吃」。此外，許多飼主帶著自家毛孩子到現場逛展，賴清德行經路上遇到一隻咖啡色的長毛臘腸狗，便隨即停下腳步與狗狗互動。該飼主則發文表示，笑稱這是一篇「炫耀文」、「我們是一隻被總統摸過的小狗狗了」。底下網友眼尖發現，賴清德與狗狗互動前，先伸手讓狗狗嗅聞味道、避免狗狗緊張，紛紛大讚「沒有直接一手摸過去，先伸手讓狗狗聞就是讚」、「摸狗狗前知道先伸手讓他熟悉氣味」、「看一個人怎麼對狗就差不多可以看出這個人的個性」，肯定總統與毛孩子互動間的細膩與貼心。